Alberto Fernández: "Muchos necesitan salir, pero el riesgo existe"

El presidente Alberto Fernández sostuvo hoy que entiende la demanda de "los argentinos que reclaman salir, con mucha razón, y necesitan trabajar para sobrevivir" y afirmó que "el riesgo existe y nadie está a salvo" en el marco de la pandemia por coronavirus.

"La discusión sobre si tengo que privilegiar la economía o la salud es un falso dilema, y no hay que dudar en que lo primero que hay que hacer es privilegiar la vida", insistió el Presidente, en una entrevista con Dina Siegel Vann, directora del Comité Judío Estadounidense, transmitida esta tarde por FM JAI.

En ese marco, Fernández dijo que "los argentinos también se cansan de estar en su casa, y reclaman salir, muchos con mucha razón necesitan salir para llevar recursos a su hogar, pero el riesgo existe y nadie está a salvo del riesgo que se corre".

En ese sentido, el Presidente reiteró la necesidad de "cuidar la salud de la gente" ya que "no hay remedio, ni vacuna, ni medicamento para curar".

Asimismo cuestionó a los que dicen que "la cuarentena supone un nivel de afectación de la libertad, ya que la libertad tiene sentido si uno está vivo, por lo tanto para cuidar la libertad, cuidar la vida, hay que privilegiar la salud".

"No se salva nadie. Es un virus que no distingue entre pobres, ricos, gobernantes y gobernados, afecta a todos, y no tiene límites porque tiene una capacidad de infección enorme", sostuvo y finalmente destacó que en Argentina se logró que "ningún enfermo se quede sin asistencia medica, ya que nunca se saturaron hospitales, y todos recibieron ayuda".

Alberto Fernández se reunió este mediodía con el consejo asesor de infectólogos y epidemiólogos, con el fin de avanzar en la definición de las características que tendrá la nueva fase del aislamiento social, preventivo y obligatorio por la pandemia de coronavirus que comenzará el sábado en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), cuando finalice la actual etapa más estricta, que rige desde el 1 de julio.

alberto infectologos.jpg Alberto Fernández durante la reunión con infectólogos.

Al ingresar a la residencia de Olivos para participar de la reunión, el ministro de Salud, Gines González García, reafirmó que "no hay una vacuna mejor que el aislamiento" en las casas.

"No me gusta la palabra flexibilización, se pueden abrir ventanas y otras posibilidades, como alguna apertura a comercios de barrio, pero no está decidido todavía", dijo el titular de la cartera de Salud, quien remarcó que no se evalúan "solamente los números, sino también variables sociales y económicas".

Además de Fernández y González García, participaron de la reunión el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti; e integrantes del comité asesor como Pedro Cahn, Mirta Roses y Angela Gentile, entre otros.

Esta mañana, uno de los miembros del comité que asesora al gobierno, el infectólogo Tomás Orduna afirmó que la cifra de 4.250 nuevos infectados registrada el miércoles fue "una piña en los dientes" de cara a la próxima fase de la cuarentena que se iniciará el sábado próximo.

"Veníamos de siete u ocho días de un amesetamiento de entre 3.000, 3.500 (casos) y todos estábamos viendo que eso podía ser, de alguna manera, el estar en la cumbre, con ese número oscilante; pero eso nos demostró que un día podemos subir 700, 800 casos justo cuando hay que decidir, o está decidido, el repuje final de cómo va a ser el arranque del fin de semana", sostuvo Orduna en declaraciones a la radio AM750.