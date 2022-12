Alberto Fernández a Lacalle Pou: "La solución no es que cada uno haga la propia"

"La solución no es que cada uno haga la propia; no creo que sea el mecanismo", dijo Fernández al exponer en el marco de la cumbre del Mercosur que se desarrolló en Montevideo, en la que afirmó que "las acciones unilaterales nos preocupan", en referencia a la postura del gobierno uruguayo, que busca sumarse al Acuerdo Amplio y Progresista de Asociación Transpacífico, integrado por once países de Asia y América.