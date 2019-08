Alberto Fernández: "El Presidente tiene que llegar al 10 de diciembre"

El candidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández, brindó este miércoles una conferencia de prensa en la que ratificó que mantuvo una buena charla con Mauricio Macri y aseguró que, si bien tienen visiones distintas sobre la economía del país, su propuesta "no supone riesgos de default ni de no pagar la deuda".

Además, Fernández remarcó la importancia de llevar calma a la sociedad y a los mercados durante los próximos meses. "El Presidente tiene que llegar al 10 de diciembre", aseguró.

"Las medidas promueven el consumo, pero son riesgosas", manifestó Fernández sobre los anuncios que hizo hoy el presidente Mauricio Macri. Al mismo tiempo, aseguró: "No tengo muchos puntos de acuerdo con el Presidente. El único punto de acuerdo es que esta realidad no siga lastimando a los argentinos. Pero la solución está en sus manos, no está en las mías".

"Está claro que Macri y nosotros representamos cosas diferentes, tenemos miradas muy distintas del país", expresó.

"El Presidente está en una doble condición muy compleja, que es la de presidente y la de candidato. Lo que yo le pido ahí es que en este momento prime la condición de presidente", remarcó el candidato del Frente de Todos, y añadió: "Hemos podido romper una barrera, que es la de hablar. Le dije, como me llamaste hoy, llamame todas las veces que haga falta".

Por último, se refirió a la situación de los que en los últimos años cayeron en la pobreza. "A ellos hay que decirles que esperen a que el gobierno cambie y que ahí va a haber alguien que se va a encargar de ellos".