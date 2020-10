"Decidí concentrar el esfuerzo en las ocho provincias donde se concentra el 55 por ciento de los contagios", dijo al hablar en Misiones, junto al gobernador Oscar Herrera Ahuad y el ministro de Salud, Gines González García.

EN VIVO | Misiones - Acto del presidente Alberto Fernández junto al gobernador Oscar Herrera Ahuad

"Ayer el ministro (de Salud, González García) habló con los infectólogos para ver cómo evoluciona la pandemia y también hablé con el gobernador de Buenos Aires, con el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y con ocho gobernadores de las provincias donde se concentra hoy el 55% de los contagios que tiene el país", dijo Alberto Fernández al comenzar a hablar sobre la coronavirus en el acto realizado en la provincia norteña. Esas provincias son Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, Neuquén, Río Negro y Tucumán.

"El virus no está ya sólo en las ciudades sino también en pequeños pueblos y es razonable que eso ocurra cuando el tránsito de personas sigue ocurriendo", remarcó el Presidente.

En muchos lugares de las provincias más complicadas hay "estrés en la atención médica, es decir, hospitales que se colman y terapistas que se cansan", indicó. "Debemos garantizar, como hicimos hasta hoy, que todos tengan la atención médica que necesitan".

"Hay lugares concretos donde el nivel de saturación siempre está en punto límite, como en la ciudad de Neuquén, en General Roca, en Mendoza y Gran Mendoza; pero también en lugares como Río Cuarto o Villa María, en Córdoba, donde ahí se atiende a todos los pueblos cercanos", manifestó el mandatario.

Mencionó además que en Córdoba y Santa Fe, desde hace un par de semanas se logró un amesetamiento de los contagios, pero es una meseta todavía muy alta.

"Trabajando codo a codo, vamos a superar la pandemia. Tenemos que tener confianza en nosotros mismos. Estamos lejos de haber solucionado el problema", remarcó el mandatario.

Fernández pidió "extremar los cuidados" ante la pandemia de coronavirus, ya que "el virus no diferencia ni ideologías políticas, ni clases sociales ni edades".

"Todos queremos que exista verano, para eso es muy importante que nos cuidemos hoy y minimizar el problema hoy", subrayó el jefe de Estado.

"A la situación le ponemos el pecho y nos ponemos de pie. Vamos a hacerlo una vez más, trabajando codo a codo vamos a superar la pandemia. Tengamos mucha confianza en nosotros", apuntó.

El Presidente reiteró que las actuales medidas de restricción sanitaria "no son una cuarentena, es un mecanismo de aislamiento para algunos y de distanciamiento social para otros y de a poco vamos abriendo actividades".

"No nos dejemos confundir y entendemos la gravedad de la situación. No se trata de restringir libertades si no de cuidarnos. Lo hecho en el AMBA , con la reapertura paulativa de actividades puede servir como modelo para el resto del país", destacó.