En una cumbre en la quinta de Olivos -y casi en simultáneo con la difusión de las nuevas cifras récord de coronavirus en el país- Alberto Fernández definió con Horacio Rodríguez Larreta y Axel Kicillof la extensión de la cuarentena: seguirá la fase 3, pero con más controles sobre las reuniones sociales. El anuncio será hoy al mediodía. Alberto Fernández anudó advertencias: habló de que el pico de casos todavía no llegó, que el problema del coronavirus no está resuelto y que no se están cumpliendo las restricciones ni las medidas de cuidado. Los casos están en aumento, con una duplicación en tres semanas, y hubo un alza acelerada en la cantidad de fallecidos. En cuatro de los últimos siete días, la cifra de muertos estuvo por encima de los 100 y puso en rojo el indicador de la letalidad que fue, hasta acá, muy bajo.

Ese indicador, que refleja fallecidos sobre casos confirmados, en Argentina es del 1,8% mientras la media americana está por encima del 4%.

Al mediodía, el Presidente se había reunido en Olivos con el Comité de Expertos que lo asesora en materia de Covid-19- junto al ministro de Salud, Ginés González García, y la vice de la cartera sanitaria, Carla Vizzotti. Participaron Javier Farina, Ángela Gentile, Pedro Cahn, Eduardo López, Gustavo Lopardo y Florencia Cahn.

Según pudo saber Infobae, los infectólogos, el mandatario y sus colaboradores analizaron la posibilidad de anunciar que la próxima etapa de la cuarentena rija durante tres semanas, y no por 15 días, como al final se concluyó en el encuentro posterior.

fernandez kicillof.jpg Alberto definió con Kicillof y Larreta la extensión de la fase 3 de la cuarentena

Y se hizo especial hincapié en las reuniones sociales en lugares cerrados: según los expertos, un buen número de los pacientes que llegan a los hospitales o clínicas con síntomas de Covid reconocen haberse juntado con familiares o amigos que también presentaron síntomas compatibles con el coronavirus.

En ese sentido, el mensaje de mañana buscará volver a concientizar a la sociedad sobre “la responsabilidad social”. Trascendió, de hecho, que se avanzaría en mayores controles en ese sentido. Pero la realidad marca que es de muy difícil implementación. “Va a ser más declarativo que otra cosa”, resaltó uno de los funcionarios que participó de la cumbre de Olivos.

Durante la semana, el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán, había avisado que, a este ritmo de evolución de casos, “las camas de terapia intensiva pueden colapsar en la segunda quincena de agosto”. Anteayer, el gobernador recibió de los infectológos que lo asesoran desde hace meses el consejo de seguir con el mismo estilo de cuarentena. Es decir, sin nuevas reaperturas ni grandes cambios.

Ayer fue el propio Presidente el que sumó su visión, en línea con la administración bonaerense: “Nos tenemos que poner firmes porque esto no está funcionando”, resaltó en declaraciones a Radio con Vos.

De esta manera, la Ciudad dio marcha atrás por ahora con el avance del cronograma de reapertura gradual e integral que había anunciado el jefe de Gobierno hace poco más de dos semanas, en el anuncio que compartió en Olivos y que incluyó a los gobernadores de Jujuy, Chaco y Río Negro, otros de los distritos más afectados por la circulación del virus, además del AMBA.

Hasta el miércoles, Rodríguez Larreta tenía previsto avanzar con las reaperturas, que según el cronograma incluía en los próximos días “los deportes individuales al aire libre amateur y federados”, la posibilidad de realizar ejercicio sin restricciones de DNI, como rige actualmente, la industria “no esencial ni exportadora” y la “gastronomía al aire libre sin servicio”, entre otras actividades.

Sí se habilitarán desde el lunes los comercios de cercanía “en avenidas de alta circulación” incluidos indumentaria y calzado, con excepción de los centros de trasbordo, como Retiro, Constitución, Once o Avellaneda: dichas reaperturas figuraban en la primera fase del cronograma de seis etapas que anunció Rodríguez Larreta.

En la reunión en La Plata entre el jefe de Gobierno, el gobernador y sus colaboradores, se habían suscitado algunos cruces álgidos: el ministro Fernán Quirós, de Salud de la Ciudad, por ejemplo, cortó en seco la presentación de sus colegas de Provincia, que enumeraban los datos sanitarios de la Ciudad. “Nosotros hablamos de la Ciudad, ustedes hablen de la Provincia”, lanzó el funcionario, según se pudo reconstruir.