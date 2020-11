"Hoy es un día de profundo dolor, tristeza y reflexión. Siento en mi corazón la partida de mi amigo, a quien honré con mi lealtad y acompañamiento hasta el último de sus días", expresó Morla en el texto.

En esa línea, advierte: "En cuanto al informe de la Fiscalía de San Isidro, es inexplicable que durante 12 horas mi amigo no haya tenido atención ni control por parte del personal de la salud abocado a esos fines".

Asimismo, apuntó a la tardanza de la ambulancia y pidió que "este hecho no debe ser pasado por alto y voy a pedir que se investigue hasta el final de las consecuencias".

diego y morla.jpg Abogado de Maradona denunció una "criminal idiotez" y le respondieron en Twitter

Respuestas

"Que la historia te juzgue y te ponga en su lugar. Vas a tener una condena social de por vida", le expresó Santiago Longo.

"No estás en el velatorio porque sabés que no salís vivo, no porque respetes la intimidad de la familia, si nunca lo hiciste", manifestó Ayeray.

"Inexplicable que recién a hs. 11 de la mañana de ayer los supuestos cuidadores hayan ido a ver "despertarse" a una persona a la que tenían que cuidar", ironizó Cecilia.

"Déjalo descansar en paz", pidió Lucho, y los adjetivos se multiplican.

Velatorio de Diego Maradona

Diego Maradona es velado desde las 6.17 en la Casa Rosada, que abrió sus puertas al público general, luego de una despedida de su círculo más íntimo que se extendió durante toda la madrugada, con la presencia de su exesposa Claudia Villafañe con sus hijas Dalma y Giannina, entre otros, mientras una multitud aguardaba en la Plaza de Mayo. Por decisión de la familia el velorio será a cajón cerrado y se extenderá por 10 horas.