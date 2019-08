A Alberto le gustaría tener a Lavagna de ministro de Economía

El candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, lanzó un llamativo elogio sobre el exministro de Economía Roberto Lavagna - y también candidato a presidente por Consenso Federal-, de quien dijo que es un "virtuoso al que le entregás un problema y trae soluciones" y a cualquier presidente le gustaría tener en su gabinete. También adelantó que esta semana se reuniría con el exministro del Interior y Transporte Florencio Randazzo.

"¿A qué presidente no le gustaría tener" a Lavagna de "ministro de Economía?", se preguntó Fernández, quien fue compañero de gabinete del exfuncionario durante el gobierno de Néstor Kirchner.

Anoche, en una entrevista con Ernesto Tenembaum y María O 'Donnel en Net TV, Fernández se refirió también a su proyecto económico: "No estamos preparando una economía cerrada y con cepo. Yo nunca fui eso. Yo fui crítico de Moreno y del cepo".

"Yo tampoco soy Venezuela, nunca lo fui hasta que a Macri se le ocurrió repetir esta cantinela", agregó.

El candidato a presidente advirtió que "lo que más preocupa" es ver a Mauricio Macri "ratificar el rumbo" tras perder en las elecciones el domingo pasado.

Enfatizó que "lo que más preocupa es ver a un presidente ratificar el rumbo", en este caso, después de la derrota en las Paso.

Embed

En sus críticas al gobierno, el postulante del Frente de Todos abundó: "No entendieron, porque lo que vimos en la conferencia de prensa de Macri es 'vamos a seguir haciendo lo mismo'".

También cuestionó que Macri sostuviera que la "culpa" de la suba del 23 por ciento del dólar registrada este lunes "la tiene el kirchnerismo".

"En el medio estamos los argentinos, en manos de gente que no tiene la menor idea para dónde correr en medio de esta crisis", añadió.

Por otro lado, Fernández tuvo un gesto particular para con Lavagna, su adversario de Consenso Federal, al preguntarse "a qué presidente no le gustaría tener" al hoy candidato de "ministro de Economía".

"Lo he dicho siempre. Lavagna es de los virtuosos que he conocido. Es uno de esos hombres a los que vos le entregás un problema y te trae tres soluciones. Pero no sé qué quiere hacer Lavagna", aclaró.