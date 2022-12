Selección Argentina Campeona en las tapas de medios europeos

--Francia: Con una foto de Kylian Mbappé resignado al momento de recibir la medalla del segundo puesto, L'Equipe tituló: "Con la cabeza alta".

Lequipe.jpg

--Italia: Tuttosport eligió publicar la foto del beso de Messi a la Copa del Mundo con el título "Fútbol te amo".

La Gazzetta dello Sport tituló "Messi, al pie de Dios", con una imagen del capitán argentino con el trofeo en la mano derecha, y al lado otra foto, pero de Diego Maradona en la misma situación durante la coronación en el Mundial de México 86.

La Gazetta.jpg

Il Corriere dello Sport resolvió su portada con un solo título que dice "MaraDoha", con una foto de Messi gritando uno de los goles argentinos.

--España: el diario deportivo Marca tituló "Messi Albicelestial", con una foto del crack rosarino, mientras que AS dice "En el cielo", con Messi levantando la Copa mientras es llevado en andas por Sergio "Kun" Agüero, ex futbolista de la selección argentina.

Marca.jpg

La prensa catalana festejó desde la tapa de Mundo Deportivo, que tituló "El mejor de la historia", con una gran foto de Messi y el trofeo, mientras que Sport destacó en gran tamaño "D10s existe", con una foto del astro argentino levantando el trofeo logrado este domingo por la selección argentina.

"Súper Deporte" (de Valencia) usó la palabra "Muchaaaachos", en alusión a la canción del grupo La Mosca que fue emblema de los hinchas argentinos durante el Mundial, y da cuenta de los festejos argentinos en España.

El Pais.jpg

--Inglaterra: The Mirror tituló con una sola palabra: GOAT (greatest of all the times: el más grande de todos los tiempo". Es Messi y el final"; Daily Express publicó "Sueño Mundial" con foto de "Leo" y The Sun tituló "En la mano de Dios", con la foto del capitán argentino vestido con la capa obsequiada por los emires y levantando la Copa del Mundo.

Mirror.jpg