El horóscopo para este lunes 31 de diciembre

ARIES (21 de marzo - 20 de abril)

Algunas de las personas que componen nuestro mundo son expertas en creerse sus habilidades para triunfar (aunque no las posean), mientras que otras que sí tienen talento no creen merecer el éxito. A ti te pasa algo muy parecido y, ahora que tu regente se prepara para entrar en tu signo al comienzo del año, deberías preguntarte por qué no estás alcanzando todo tu potencial. Prueba revisando tu mundo y cambiando todo lo que necesite un arreglo. Si quieres empezar el 2019 con positivismo, lo único que necesitas es confiar en ti misma.

TAURO (21 de abril - 21 de mayo)

¿Cómo sería nuestra vida si supiésemos dónde estamos exactamente y por qué nos encontramos en ese lugar determinado? Seguro que nosotros emplearíamos esa información para sobrepasar nuestros límites, cambiar tradiciones y comenzar nuevas rutas, pero muchos otros simplemente la utilizarían para quedarse como están. A medida que nos adentramos en un nuevo año, estira tu suerte hasta los límites de lo posible y podrás conseguir que el destino te sonría.

GÉMINIS (22 de mayo - 22 de junio)

Dicen que para ganar siempre hay que sufrir, pero no es la primera vez que me declaro en contra de esta frase. Por supuesto que estar en una situación dolorosa no garantiza éxito alguno, pero además existen rutas alternativas y escurridizas que garantizan un avance indoloro. Ahora, el cosmos viene a decirte que, con la entrada del año nuevo no necesitas aguantar nada que te cause malestar y que debes desprenderte de cualquier sufrimiento. Si actúas con optimismo, podrás disfrutar de las fiestas.

CÁNCER (23 de junio - 23 de julio)

En este fascinante planeta hay muchas personas que no paran de hacer preguntas, pero lo curioso es que la mayoría de ellas no se para a escuchar las respuestas. Para cuando se han esforzado en ayudarles, esta gente ya ha pasado a otra cosa y esto es algo bastante molesto. Puede que, a medida que comienza un nuevo año, tu actitud haga enfadar a unas cuantas personas de tu alrededor. Pronto podrás disponer de una información útil, pero para escucharla tendrás que cruzar más límites de los que crees.

LEO (24 de julio - 23 de agosto)

Podría decirse que eres experto en resolver temas ajenos, pero cuando se trata de ti la cosa se complica. No eres capaz de aplicar la misma sabiduría e indiferencia a los problemas que afectan directamente a tu mundo. Sin embargo, ahora que te preparas para dar la bienvenida a un nuevo año, estás descubriendo una serie de opciones que parecen tentadoras. Para superarlas deberás pensar cómo actuarías si fuera otra persona la que está en esa situación y qué consejo le darías. En lo más profundo de tu corazón sabes perfectamente lo que tienes que hacer.

VIRGO (24 de agosto - 23 de septiembre)

En la última temporada has estado tan hasta arriba de problemas, que parece que te has acostumbrado a la tormenta. Ahora mismo estás observando una luz, pero no sabes si esta te llevará hacia un lugar de paz o hacia la batalla contra tu peor enemigo. No obstante, como Marte está a punto de entrar en Aries, puedes utilizar los recursos necesarios para hacer frente a cualquier escenario. No dudes en avanzar con seguridad, sea cual sea el terreno que está por delante.

LIBRA (24 de septiembre - 23 de octubre)

Ahora que estás a punto de dar por finalizado el año y adéntrate en uno nuevo, parece que tanto tus esperanzas como tus planes (a corto plazo) están bien alineados. Se nota que has modificado ciertos aspectos porque ahora tus objetivos y metas son bastante más realistas y alcanzables. Todas estas nuevas decisiones las has tomado en base a lo que tu corazón y tu intuición te han señalado, por lo que, es casi imposible que te equivoques. Sigue escuchando tu sabiduría interior y podrás dejar atrás las dificultades del pasado para avanzar libre y felizmente.

ESCORPIO (24 de octubre - 22 de noviembre)

Hoy puedes pensar que algo es de una manera y al día siguiente creer que es completamente opuesta. La indecisión es lícita y respetable, y pueden ser muchas las razones que te lleven a cambiar de parecer. Por supuesto, lo mejor sería tomar siempre la decisión correcta y no andar ciegamente persiguiendo una mala. Ahora que te preparas para dejar atrás el año viejo, respira y prepárate para asumir un nuevo acontecimiento que te permitirá tener más información sobre un escenario delicado. El cambio está a punto de llegar.

SAGITARIO (23 de noviembre - 21 de diciembre)

Los programas de televisión que permiten la participación telefónica, confían en que sus espectadores tengan diferentes opiniones y que estas estén bien definidas. Puede que digan que no están a favor de las ideas extremistas, pero nadie duda de que estas son un excelente entretenimiento. No obstante, ahora lo que necesitas es algo mucho más sencillo. Como Marte se está viendo reactivado por su llegada a su casa en Aries, te va a resultará sencillo encontrar la verdad. Lo único que tienes que hacer es mantener abierta tu mente.

CAPRICORNIO (22 de diciembre - 20 de enero)

Conforme te adentras en el nuevo año, el cosmos te mandará señales para que no sigas la tentación que sentirás por cierta cosa y puedas ignorar otra. Quiere regalarte un libro donde están todas las opciones que tienes, ya que tus motivos pueden ser delicados. Teniendo en cuenta que el año empieza con la llegada de Marte a su casa en Aries, tienes la oportunidad de descubrir que tus acciones pueden impactar en tu vida de una manera significativa. Será importante que hagas caso a tu intuición y no al miedo.

ACUARIO (21 de enero - 19 de febrero)

Hay personas que se agarran al dicho de "ojos que no ven, corazón que no siente" y no puedo negarte que en ocasiones no tengan razón. Pero también debes saber que el conocimiento da poder y la ignorancia no es felicidad. Ahora que estás a punto de entrar en un nuevo año, puede que sientas que tener en tus manos tanta información no te beneficia. Sin embargo, es momento de utilizarla para tomar una decisión importante. A medida que Marte se prepara para entrar en su casa en Aries, podrás adquirir más energía y utilizarla de manera positiva.

PISCIS (20 de febrero - 20 de marzo)

Estamos en una época del año en la que todo el mundo hace balance de su vida. De examinar todo lo que ha pasado y lo que ya se fue, pero también de pensar en cómo queremos que sea nuestro futuro. Por eso, mientras te vas preparando para comenzar el año y Marte, el planeta del poder, cambia de casa a Aries, llega a tu mundo una explosión de oportunidades. Una larga lista de cosas positivas ha llegado para quedarse.