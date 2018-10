El dolor de Flor Vigna y su novio por la pérdida de un ser querido

Flor Vigna y Nicolás Occhiato viven un duro momento luego de la muerte de Panchito, el perro del conductor. La pareja cuidaba de la mascota como si fuera un hijo y compartían fotos de él todo el tiempo.





El domingo a la noche cada uno subió una imagen para recordar con amor al perrito, que tenía un año. "Un angelito más en el cielo", escribió Flor.

flor 1







Por su parte, Nico le dedicó un extenso y sentido posteo a Panchito: "Es imposible explicar con palabras la tristeza que estoy sintiendo, por culpa de una enfermedad de mierda se me fue Panchito, y con él se me va una parte de mi corazón, fuiste el perrito más dulce y bueno que pudo existir, nos enamoraste a todos desde el primer día y estoy seguro que siempre vas a estar ahí como un angelito cuidándonos, me quedo con todos los momentos hermosos que nos hiciste pasar a todos, siempre vas a estar en mi ❤️".