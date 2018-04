El Chino Agostini habló de todo y enamoró a las panelistas

Criado en una familia vinculada a los medios gracias a sus padres, Nazarena Vélez y Daniel Agostini, el jueves el Chyno Agostini tuvo su primera entrevista como cantante en Los Ángeles de la Mañana, sin la compañía de sus papás.





Embarcado de lleno en su floreciente carrera como músico, el adolescente habló de todo, incluso del noviazgo entre su hermana Barbie y Lucas Rodríguez. Súper elocuente, el Chyno celebró la relación de Barbie: "Ahora con Lucas la veo re feliz". En ese momento, Ángel de Brito le preguntó si le había impactado el romance de su hermana, y el joven desdramatizó: "No, no me impactó para nada. Yo ya me la veía venir. Yo ya la sabía..." también afirmó que "banca" todas la nueva relación de su madre. La dulzura y la simpatía del adolescente arrancó suspiros de todas las panelistas, "Es un divino, lo amo", dijeron.





Muy simpático y claro en el relato, el Chino supo enfrentar con altura la pregunta obvia acerca de su infancia "mediatizada" por sus padres. Explicó cómo vivió la escandalosa relación de ellos, sin omitir detalles y sin perder la sonrisa. "Los amo a los dos y es doloroso darles la espalda, tener que elegir entre uno y otro".





La entrevista completa