Gastronomía: buscando cambiar hábitos y técnicas de comer.

Si te interesa dedicarte al mundo culinario, es importante que sepas que para ser un chef no solo debes tener conocimientos en la cocina, es importarte conocer también los aspectos básicos de la gastronomía, la nutrición, la cultura.

La gastronomía, que es como se llama la carrera para ser chef, no es más que el estudio de los componentes culturales que se asocian directamente con los alimentos y su preparación. Dentro de esta carrera se intenta investigar, descubrir y comprender todos los factores que influyen en la elaboración de la comida.

El objetivo de esta carrera, es formar a profesionales completamente capacitados en desarrollar sus conocimientos y experiencias sobre la alimentación.

Se profundiza el tema de la nutrición, química culinaria y calidad inocua de los productos alimenticios.

Además se adquieren conocimientos para gerenciar y administrar un negocio de manera eficiente.

Se aprende sobre la historia de la gastronomía y cuál es el papel que juega la cultura en la comida, las técnicas culinarias de la preparación de la comida.

La cocina de hoy

La cocina se vuelve un escenario privilegiado de la lucha por modificar los hábitos alimentarios y fomentar un nueva forma de convivencia entre las especies.

Es que mientras la cocina tradicional supone comer vegetales, legumbres y carnes de todo tipo y la cocina vegetariana elimina de su propuesta los alimentos cárnicos, aunque no sus derivados (huevos, miel, leche, etc), la cocina vegana se basa en no comer ni consumir carnes pero tampoco ningún derivado de los animales.

El primer paso es empezar a trabajar productos integrales. Más semillas, más legumbres. También conocer los productos estacionales, comer lo que es de temporada, porque tiene toda su carga nutricional. Aprender a cocinar las legumbres, porque además del poroto y la lenteja está la quinoa, el mijo, la chía, buscando cambiar hábitos y técnicas de comer.

El cocinero y especialista en alimentación naturista Mauro Massimino indicó que consejos se deben tener en cuenta para cocinar vagano.

- Buena combinación de especias. Comer más especias y saber trabajarlas. Aporta gran diferencia en los sabores.

- Optima combinación de las verduras y buen uso de las técnicas de cocción. Una verdura puede ser asada, braseada, estofada, etc. Un guiso de carne puede transformase en un guiso con cantidad de vegetales y legumbres. Trasladar conceptos e ideas de la cocina tradicional a la cocina vegana.

- El uso de las semillas y aprender a cocinarlas. Le da a los platos diferentes texturas y sabores. En lugar de usar gluten para aglutinar que lo hagan las mismas legumbres o semilias, como el mijo o la quinua, que tienen propiedades para hacerlo.

- Ubicar qué nos da y qué nos quita cada ingrediente de lo que cocinamos. Entender cada alimento. Por ejemplo, el mijo y el arroz yamaní, al combinarlos con verduras y cocinarlos, unen, sin necesidad de gluten ni huevo.