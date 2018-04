Sturzenegger: "Hemos tenido un número de inflación que no era el que estábamos esperando"

El presidente del Banco Central (BCRA), Federico Sturzenegger, dijo que "hemos tenido un número de inflación de marzo que no era el que estábamos esperando, sin duda alguna". Y agregó: "La inflación del trimestre no fue la que queríamos. Entendemos que hubo shocks bastante importantes, como por ejemplo que el gobierno haya concentrado los aumentos de precios regulados en estos cuatro meses. Pero eso allana el camino y nos hace ser optimistas de acá en adelante". El funcionario estimó que "la inflación tiene que bajar mucho desde mayo". Si no se diera, El BCRA subirá la tasa de interés.





Sturzenegger lo dijo durante la presentación del Informe de Política Monetaria (IPOM abril). Allí señaló que si bien observa "registros de inflación poco alentadores en el primer trimestre del año, el Banco Central considera que el nivel actual de tasas, en 27,25%, es el adecuado".





El titular del BCRA señaló que desde junio de 2016, hasta febrero de 2018 hubo una baja en la "inflación núcleo", que fue del 39,4% al 21,6% interanual, en un proceso de "desinflación", que "no ha sido tan lineal en estos meses de 2018". Es que en el último trimestre de 2017 hubo una inflación mensual del 1,4%, que era del 18,5% en valores anualizados; mientras que en el primer trimestre del año aumentó el porcentaje de inflación, dijo el titular del Banco Central.





Sturzenegger aseguró que "la inflación consolidará su tendencia a la baja", sobre todo ahora que se está reduciendo la asistencia monetaria del Banco Central al fisco y que van llegando a su fin los aumentos en las tarifas de los servicios públicos.





El funcionario destacó la "notoria recuperación de la economía", que creció 4% el año pasado y ya lleva "siete trimestres consecutivos de crecimiento", liderados por la inversión, que creció 21% en términos reales en el cuarto trimestre del año pasado, publica Clarín.