Intercambio con Brasil registró superávit de US$ 80 millones

El comercio bilateral entre la Argentina y Brasil fue de US$ 1.456 millones en el último mes del año, un 9,8% inferior al valor obtenido en igual período de 2019 en el que había alcanzado US$ 1.614 millones. Asimismo, el intercambio retrocedió 9,2% respecto de noviembre último.

En relación con los destinos, Argentina se posicionó en cuarto lugar entre los mayores proveedores de Brasil, detrás de China, Hong Kong y Macao (US$ 3.223 millones), Estados Unidos (US$ 2.001 millones) y Corea del Sur (US$ 887.000.000).

A su vez, entre los principales compradores de Brasil, Argentina se ubicó tercera detrás de China, Hong Kong y Macao (US$ 4.555 millones) y Estados Unidos (US$ 2.436 millones).

Por otro lado, el flujo de comercio entre ambas economías se contrajo 20,2% y alcanzó los US$ 16.265 millones, mientras que el saldo comercial de Argentina revirtió su signo, exhibiendo un déficit de US$ 686.000.000 frente al superávit de US$ 721.000.000 registrado en 2019.

"Este desempeño responde a la disminución de las exportaciones argentinas hacia Brasil (26,2%), que casi duplicó la baja de las importaciones de Argentina desde Brasil (13,4%)", resaltó al respecto el comunicado de la CAC.