"Como llegamos a los US$ 8.000 millones en la ventana de septiembre del PIE, hoy esperamos US$ 3.000 millones como mínimo. Entendemos que no a va haber el aluvión (de ventas) que hubo en septiembre, sino que va a ser un ingreso más gradual, pero con muy buena aceptación", indicó Bahillo durante su presentación ante CFA, integrado por los responsables de las carteras agropecuarias provinciales y de organismos estatales.