Uno Entre Rios | Economia | Crespo

Crespo: Folmer, concesionaria oficial Case IH, inauguró su nueva Casa Central

El concesionario Folmer, concesionario oficial Case IH, inauguró su nueva Casa Central en la ciudad de Crespo. Reafirma su compromiso con la tecnología.

18 de octubre 2025 · 21:46hs
En Crespo

En Crespo, Folmer, concesionaria oficial Case IH, inauguró su nueva Casa Central.

Con una inversión de USD1.000.000, Folmer, concesionario oficial Case IH con más de seis décadas de trayectoria en el sector agroindustrial, inauguró su nueva Casa Central en la ciudad de Crespo, en el cruce estratégico de las rutas nacionales 12, 131 y 32, en el acceso a la localidad.

La flamante sede se construyó en un predio de 20.000m2, diseñado para ofrecer una atención integral, moderna y sustentable a los productores entrerrianos.

Virgina Lago en la Fiesta Popular de Teatro

La Fiesta Popular de Teatro volvió a Crespo y reafirmó su vigencia

El joven motociclista fue trasladado al hospital San Antonio, de Crespo y luego derivado a Paraná, debido al carácter de las lesiones

Crespo: motociclista fue trasladado a Paraná por grave lesión

Folmer, y su nueva Casa Central

La nueva ubicación refuerza el vínculo histórico de Folmer con Crespo, ciudad donde nació la empresa en la década de 1960. “En Crespo está nuestro origen, y desde aquí acompañamos las grandes transformaciones del agro entrerriano. Esta nueva etapa significa seguir creciendo junto a los productores, con una infraestructura acorde a las exigencias del presente y la tecnología del futuro”, destacó Pablo Folmer.

El moderno edificio también incorpora prácticas sustentables. Fue construido con paneles autoportantes, estructura de acero de alma llena y el novedoso sistema Steel Deck. Además, cuenta con paneles solares que abastecen el 100% del consumo energético, adoquinado permeable para la filtración del agua de lluvia y un Locker de repuestos disponible para retiros las 24 horas del día, los siete días de la semana, pensado para brindar comodidad y rapidez a los clientes.

La Casa Central dispone de áreas de taller, servicios, depósito de repuestos y un amplio patio de exhibición, además de incorporar una sala de Connect Room, para monitorear en tiempo real las máquinas y optimizar su rendimiento en el campo. Este espacio se suma al ya existente en la sucursal de Villaguay, fortaleciendo la propuesta de servicio y conectividad de la marca.

Folmer 2

Datos de la empresa

Con presencia en Crespo y Villaguay, Folmer cubre el centro-norte de Entre Ríos, ofreciendo el porfolio completo de máquinas Case IH, junto con un servicio técnico de excelencia y repuestos originales. “Nuestro objetivo siempre fue representar a marcas líderes y acercar innovación al productor. Pero lo que realmente nos distingue es la atención cercana, la respuesta rápida y el compromiso de más de 60 años con el campo entrerriano”, agregó Pablo Folmer.

Durante el evento inaugural, que reunió a clientes, productores y autoridades destacadas, se exhibió una cosechadora Case IH modelo A de 1925, cedida por el Museo de la Maquinaria Agrícola de María Grande. La pieza histórica, impulsada originalmente por caballos, simboliza la evolución de la tecnología agrícola y el camino recorrido por la marca hasta la actualidad.

“Esta inauguración representa un nuevo paso dentro del plan estratégico de la marca y de nuestra red de concesionarios. Con esta apertura, seguimos fortaleciendo nuestra presencia en una de las zonas agrícolas más importantes del país, con instalaciones diseñadas bajo el concepto de New Gen Partners. Este modelo integra espacios modernos, sustentables y tecnológicos, que brindan una experiencia integral a los clientes. Folmer es un ejemplo de cómo nuestros concesionarios evolucionan junto a Case IH, apostando a la innovación, la eficiencia y la cercanía con los productores argentinos”, destacó Marcos Foti, responsable de Desarrollo de Red de Case IH.

Crespo Folmer concesionaria casa central
Noticias relacionadas
Con salarios estancados y altas tasas, la morosidad se incrementó

La morosidad en las familias subió en agosto por décimo mes consecutivo y marcó un nuevo récord

Trabajadores de Renault denuncian que reemplazarán a operarios con antigüedad por contratados. La firma aseguran las cesantías fueron acordadas 

Renault despide a 300 trabajadores de su planta de Córdoba

Nation lanzó la gran Feria de Autos Usados. 

Nation lanzó la gran Feria de Autos Usados

Día de la Madre: cómo aprovechar hasta 50% de ahorro y cuotas sin interés esta semana.

Día de la Madre: cómo aprovechar hasta 50% de ahorro y cuotas sin interés esta semana

Ver comentarios

Lo último

River Plate derrotó a Talleres y volvió al triunfo en el Torneo Clausura

River Plate derrotó a Talleres y volvió al triunfo en el Torneo Clausura

Crespo: Folmer, concesionaria oficial Case IH, inauguró su nueva Casa Central

Crespo: Folmer, concesionaria oficial Case IH, inauguró su nueva Casa Central

Pablo Laurta había cambiado su apellido antes del doble femicidio

Pablo Laurta había cambiado su apellido antes del doble femicidio

Ultimo Momento
River Plate derrotó a Talleres y volvió al triunfo en el Torneo Clausura

River Plate derrotó a Talleres y volvió al triunfo en el Torneo Clausura

Crespo: Folmer, concesionaria oficial Case IH, inauguró su nueva Casa Central

Crespo: Folmer, concesionaria oficial Case IH, inauguró su nueva Casa Central

Pablo Laurta había cambiado su apellido antes del doble femicidio

Pablo Laurta había cambiado su apellido antes del doble femicidio

Belgrano dio el batacazo en La Bombonera y derrotó a Boca

Belgrano dio el batacazo en La Bombonera y derrotó a Boca

Milei dijo que después de las elecciones de septiembre los kirchneristas se convirtieron en gremlins

Milei dijo que después de las elecciones de septiembre los kirchneristas se convirtieron en "gremlins"

Policiales
Concordia: policías salvaron la vida de un niño con maniobras de RCP

Concordia: policías salvaron la vida de un niño con maniobras de RCP

Mujer se descompensó al volante y chocó en el Túnel Subfluvial

Mujer se descompensó al volante y chocó en el Túnel Subfluvial

Despiste y vuelco en la ex Ruta 131: el conductor sufrió traumatismos

Despiste y vuelco en la ex Ruta 131: el conductor sufrió traumatismos

Santa Cruz: un médico entrerriano falleció al caer de un mirador

Santa Cruz: un médico entrerriano falleció al caer de un mirador

Condenan a un hombre a 20 años de prisión efectiva por abuso sexual

Condenan a un hombre a 20 años de prisión efectiva por abuso sexual

Ovación
River Plate derrotó a Talleres y volvió al triunfo en el Torneo Clausura

River Plate derrotó a Talleres y volvió al triunfo en el Torneo Clausura

Belgrano dio el batacazo en La Bombonera y derrotó a Boca

Belgrano dio el batacazo en La Bombonera y derrotó a Boca

Colapinto quedó 14° en la Carrera Sprint del Gran Premio de Estados Unidos en Austin

Colapinto quedó 14° en la Carrera Sprint del Gran Premio de Estados Unidos en Austin

Brian Duarte: Saldremos a buscar el partido sin especular

Brian Duarte: "Saldremos a buscar el partido sin especular"

Los entrerrianos cierran la fase regular del Torneo Regional del Litoral

Los entrerrianos cierran la fase regular del Torneo Regional del Litoral

La provincia
Piscicultura: La Paz fue sede del primer encuentro provincial que reunió al sector

Piscicultura: La Paz fue sede del primer encuentro provincial que reunió al sector

Peregrinación de los Pueblos: miles de fieles avanzan bajo el lema Con María, peregrinos de esperanza

Peregrinación de los Pueblos: miles de fieles avanzan bajo el lema "Con María, peregrinos de esperanza"

Campaña del Banco de Alimentos de Paraná que multiplica platos de comida y compromiso social

Campaña del Banco de Alimentos de Paraná que multiplica platos de comida y compromiso social

Paraná: el MST-Nueva Izquierda invita a una charla para dar a conocer sus propuestas

Paraná: el MST-Nueva Izquierda invita a una charla para dar a conocer sus propuestas

La nueva empresa de colectivos recibió más de 320 currículums en pocos días

La nueva empresa de colectivos recibió más de 320 currículums en pocos días

Dejanos tu comentario