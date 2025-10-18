Crespo: Folmer, concesionaria oficial Case IH, inauguró su nueva Casa Central

Con una inversión de USD1.000.000, Folmer, concesionario oficial Case IH con más de seis décadas de trayectoria en el sector agroindustrial, inauguró su nueva Casa Central en la ciudad de Crespo, en el cruce estratégico de las rutas nacionales 12, 131 y 32, en el acceso a la localidad.

La flamante sede se construyó en un predio de 20.000m2, diseñado para ofrecer una atención integral, moderna y sustentable a los productores entrerrianos.

Folmer, y su nueva Casa Central

La nueva ubicación refuerza el vínculo histórico de Folmer con Crespo, ciudad donde nació la empresa en la década de 1960. “En Crespo está nuestro origen, y desde aquí acompañamos las grandes transformaciones del agro entrerriano. Esta nueva etapa significa seguir creciendo junto a los productores, con una infraestructura acorde a las exigencias del presente y la tecnología del futuro”, destacó Pablo Folmer.

El moderno edificio también incorpora prácticas sustentables. Fue construido con paneles autoportantes, estructura de acero de alma llena y el novedoso sistema Steel Deck. Además, cuenta con paneles solares que abastecen el 100% del consumo energético, adoquinado permeable para la filtración del agua de lluvia y un Locker de repuestos disponible para retiros las 24 horas del día, los siete días de la semana, pensado para brindar comodidad y rapidez a los clientes.

La Casa Central dispone de áreas de taller, servicios, depósito de repuestos y un amplio patio de exhibición, además de incorporar una sala de Connect Room, para monitorear en tiempo real las máquinas y optimizar su rendimiento en el campo. Este espacio se suma al ya existente en la sucursal de Villaguay, fortaleciendo la propuesta de servicio y conectividad de la marca.

Folmer 2

Datos de la empresa

Con presencia en Crespo y Villaguay, Folmer cubre el centro-norte de Entre Ríos, ofreciendo el porfolio completo de máquinas Case IH, junto con un servicio técnico de excelencia y repuestos originales. “Nuestro objetivo siempre fue representar a marcas líderes y acercar innovación al productor. Pero lo que realmente nos distingue es la atención cercana, la respuesta rápida y el compromiso de más de 60 años con el campo entrerriano”, agregó Pablo Folmer.

Durante el evento inaugural, que reunió a clientes, productores y autoridades destacadas, se exhibió una cosechadora Case IH modelo A de 1925, cedida por el Museo de la Maquinaria Agrícola de María Grande. La pieza histórica, impulsada originalmente por caballos, simboliza la evolución de la tecnología agrícola y el camino recorrido por la marca hasta la actualidad.

“Esta inauguración representa un nuevo paso dentro del plan estratégico de la marca y de nuestra red de concesionarios. Con esta apertura, seguimos fortaleciendo nuestra presencia en una de las zonas agrícolas más importantes del país, con instalaciones diseñadas bajo el concepto de New Gen Partners. Este modelo integra espacios modernos, sustentables y tecnológicos, que brindan una experiencia integral a los clientes. Folmer es un ejemplo de cómo nuestros concesionarios evolucionan junto a Case IH, apostando a la innovación, la eficiencia y la cercanía con los productores argentinos”, destacó Marcos Foti, responsable de Desarrollo de Red de Case IH.