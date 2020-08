China se mantiene como principal socio comercial argentino

El intercambio con China -importaciones + exportaciones- sumó US$ 1.358 millones en junio pasado y concentró el 13,9% de los envíos locales y el 21% de las compras argentinas, con lo que el país asiático se mantuvo como el principal socio comercial de la Argentina, según un análisis del Instituto de Estrategia Internacional (IEI) de la Cámara de Exportadores.

El IEI resaltó en ese marco que "la agenda bilateral chino-argentina se encuentra en una fase de actividad intensa".

Las exportaciones nacionales totalizaron US$ 666 millones en el sexto mes del año (51,7% de alza interanual) y las importaciones, US$ 692 millones (-10,8%), con lo cual el déficit para Argentina fue de US$ 26 millones.

La entidad empresaria recordó que a fines de junio, los presidentes Xi Jinping y Alberto Fernández intercambiaron cartas en las que subrayaron la necesidad de cooperación conjunta en la lucha contra el Covid-19 y expresaron el deseo de profundizar las relaciones bilaterales.

En el marco del relanzamiento de las relaciones bilaterales, en julio se realizaron diversos encuentros oficiales por videoconferencia o teléfono entre altos funcionarios de China y Argentina: el 6 el canciller Felipe Solá mantuvo un diálogo telefónico con el ministro de Comercio de China, Zhong Shan; el 14 se llevó a cabo la 3° Reunión de la Subcomisión de Asuntos Políticos de la Comisión Binacional Permanente entre Argentina y China, con los viceministros Pablo Tettamanti y Zheng Zeguang. Unos días después, participó en una videoconferencia con sus pares de América Latina y el Caribe junto con el canciller de China, Wang Yi.

El directorio del Banco Central aprobó la renovación del swap de monedas con el Banco Popular de China por el tramo de US$ 8.500 millones (el total del swap asciende a US$ 18.500 millones, sobre un total de reservas de US$ 43.300 millones).

El 7 de julio el jefe de Gabinete de la Cancillería, Justo Chaves, y el secretario de Negociaciones Económicas Internacionales, Jorge Neme, se reunieron con Steven Chen Shiqing, CEO de Huawei Argentina, para hablar sobre la inversión, el impacto de la tecnología 5G, y otros temas.