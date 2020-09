Cepo y servicios: ¿Qué pasa con Netflix, Google, Tinder?

Entre los servicios más populares que ahora sumarán una recarga (porque ya tenían encima el 8% del Impuesto PAIS) está Netflix, cuyos planes figuran en pesos, al igual que Spotify y Amazon Prime. Sin embargo, desde que se implementó el PAIS, para los considerados “servicios digitales” el gravamen es del 8%. Esto implica que los servicios de streaming como Netflix, Spotify tienen un recargo impositivo de 8% en vez de 30%.

Ayer el Banco Central de la República Argentina ( BCRA), dispuso que los gastos con tarjeta de crédito que se realizan en dólares deberán computarse para el cupo de los USD200 mensuales para comprar en bancos. Y más aún: si los gastos registrados pasan ese monto, se computarán para el mes próximo.

Entre los servicios más populares que ahora sumarán una recarga (porque ya tenían encima el 8% del Impuesto PAIS) está Netflix, cuyos planes figuran en pesos, al igual que Spotify y Amazon Prime. Sin embargo, desde que se implementó el PAIS, para los considerados “servicios digitales” el gravamen es del 8%. Esto implica que los servicios de streaming como Netflix, Spotify tienen un recargo impositivo de 8% en vez de 30%.

Los servicios de streaming de música y películas son alcanzados por el Impuesto PAIS porque, aunque se paguen en pesos a través de tarjeta de crédito, se factura en el exterior y está dolarizada. Por ende, desde ahora también habrá que pagarlos con el nuevo recargo de 35%.

Las opciones de reclamo en cuanto a esta nueva medida varía según si el usuario paga o no el impuesto a las Ganancias: en caso de que pague el impuesto, el extra de 35% que abone por los servicios le será deducido de lo que corresponde a su pago de Ganancias, y no tendrá que hacer nada; si no paga Ganancias, se le cobrará el 35% igual, pero a fin de cada año podrá reclamar su devolución.

¿Y cuánto costará ahora?

Pero en conclusión, ¿cuánto habrá que pagar ahora por Netflix? Dependiendo del plan, hay que sumarle el 8% de recargo por el Impuesto PAIS y 35% por las nuevas medidas del Banco Central, es decir, un recargo total de 43%.

De esta forma, el plan básico para una pantalla se pagará $284,57. El plan estándar, que permite que dos personas vean contenidos a la vez en distintos dispositivos, deberá abonarse a $384,67. Y el premium, para cuatro personas o pantallas a la vez, quedará en $642,07.

Hay que aclarar que personas que no paguen el impuesto a las Ganancias a fin de año podrán solicitar que el recargo de 35% les sea reembolsado, y para quienes sí paguen ese impuesto, ese dinero que paguen de más también se reintegrará automáticamente ya que se trata de una retención a cuenta del Impuesto a las Ganancias y Bienes Personales.

Otro servicio que se verá afectado por el paquete de medidas del gobierno, es la popular aplicación de citas Tinder. Tinder Plus con el impuesto PAIS cuesta 9,99 dólares. Por lo tanto, quien lo utilice, restará su capacidad de comprar dólares para ahorro, llevándolo a 190,01 por mes. En tanto, el que paga el plan Tinder Gold, vería limitada su posibilidad de adquirir dólares a 185,01 por mes.

Volviendo a otra plataforma de streaming, que estaba ingresando a la Argentina: el plan Prime Video de Amazon, cuesta 8,99 dólares al mes, por lo que el usuario quedará limitado a adquirir 191,01 dólares en el mercado legal de cambios

Otras plataformas también ofrecen cine por streaming, como Mubi, también ocupan cupo y serán sometidas al cepo, ya que cobran en dólares, por lo que el usuario paga en pesos al cambio oficial más el impuesto PAIS.

En tanto Spotify, en su servicio básico, llegaría a $214, frente a los $161 actuales.

Además, servicios de Google Drive o Gmail, las aplicaciones de Apple o los servicios de almacenamiento en la nube, como Dropbox seguirán pagándose en dólares y por lo tanto consumirán parte del cupo disponible.