Domingo fresco y soleado, con máximas de 24°

e anuncia cielo algo o parcialmente nublado, con una temperatura de 24 grados durante la tarde.





No obstante, las condiciones no serán las mismas en el arranque de la semana. Es que para el lunes se prevé que comenzará a inestabilizarse y podrían producirse algunas precipitaciones, aunque no serían de gran importancia.





Similar estaría el martes, mientras que para el miércoles ya no se anuncian lluvias.





Asimismo, continuarían las jornadas frescas, con marcas que estarían por debajo de los 30 grados.