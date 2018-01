Desgarrador testimonio de un despedido de Río Turbio

El terrible testimonio de Pedro Díaz, un trabajador de Río Turbio despedido luego 35 años de carrera.





En un llanto desconsolado el obrero explica la situación de los despedido de los yacimientos de río turbio.





Embed Río Turbio, Santa Cruz. El crudo testimonio de un trabajador despedido después de 35 años en la mina de carbón. (Vía @AGCadenaDelSur) pic.twitter.com/CPeEidytsd — El Destape (@eldestapeweb) 26 de enero de 2018





"Que no se olviden que nos están quitando el plato de comida, no a nosotros, porque de ultima nosotros vamos a comer pasto, le están quitando la comida a los hijos. Eso es lo más doloroso de lo que están haciendo acá. No quiero que sigan suspendiendo porque esto eso va a ser una masacre social. Yo no la quiero ver tampoco. Pido unión. Tengo 50 años en Río Turbio, con esto me pagan ahor,a con esto nos están pagando la vida, es muy duro. Uno está dejando los huesos acá, ahora sin embargo hoy me toca sufrirlo a mí, es doloroso ..."





Díaz trabajaba en la plata depuradora de los yacimientos y es uno de los 400 trabajadores que recibieron el telegrama de despido. Se estima que la intervención despedirá más gente antes de la privatización.