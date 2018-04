TC: En medio de la polémica, Rossi aprovechó los cambios técnicos e hizo el mejor tiempo

El oriundo de Del Viso registró un tiempo de 1m26s507 para recorrer los 4.279 metros del circuito entrerriano y alcanzó su trigésima pole position en el TC. Después clasificaron el chaqueño Juan Manuel Silva (Ford), el loberense Jonatan Castellano (Dodge), el uruguayo Mauricio Lambiris (Ford), el juninense Gabriel Ponce de León (Ford) y el saltense Juan Pablo Gianini (Ford). Completaron los diez primeros el mendocino Julián Santero (Dodge), el arrecifeño Norberto Fontana (Chevrolet), el porteño José Savino (Ford) y el platense Gastón Mazzacane (Chevrolet).





"El hincha de Ford quiere ver ganar a la marca, no que le saque una vuelta al resto. Quiero que todas las marcas tengan chances, ni estar siempre primero ni nunca estar entre los 10. Me parece que eso es lo que busca la categoría, que tuvo una reacción y no hizo desajustes importantes como la anterior dirigencia, con Oscar Aventín a la cabeza", sentenció Matías Rossi , que se adueñó de la clasificación del Turismo Carretera y no olvida el cambio que provocó el expresidente en 2012, lo que perjudicó sus posibilidades de campeonato. La intención de devolverle competitividad a Ford provocó alivio en los usuarios del Óvalo, que desde la apertura del campeonato, en Viedma, se quejaron por la merma de rendimiento en el ritmo de carrera, más que en la clasificación.



Las modificaciones forman parte del ADN del TC, y el ordenamiento de la grilla de las series encendió nuevos reclamos, ahora de los pilotos de Chevrolet y Torino, quienes observan cómo los Ford y también los Dodge se muestran inalcanzables. Rossi lideró la fila y cinco pilotos de Ford están entre los seis primeros, lo que alimenta el debate; Jonatan Castellano , puntero del torneo, se entremezcló con su Dodge, como si los 20 kilos de lastre no lo castigaran, y afirma que la marca está en una posición inmejorable en 2018. Retrasados, Norberto Fontana consiguió ser el mejor Chevrolet (8º) y Emiliano Spataro , el representante más saliente de Torino (11º). "Hay que ser un poco egoísta, pero algunos se pasan. Si voy a hacer un reclamo será en la comisión directiva, no en los medios. Acá el que no llora no mama. Ford ganó cuatro carreras el año pasado y después de la prueba que hizo Julián Santero con el auto de Lambiris en La Plata le dieron más de lo que el piloto aconsejó", retrucó Christian Ledesma , que venció en la carrera de apertura en Viedma y ayer clasificó 24º, a 1s296/1000 de Rossi.



Este domingo a las 9, 9.30 y 10 se efectuarán las tres series clasificatorias del TC, a cinco giros cada una, y la final se iniciará a las 13.10, a 25 vueltas. La primera serie clasificatoria del TC Pista, corrida este sábado a cinco rondas, fue para el neuquino Juan Cruz Benvenuti (Torino), seguido por el chacabuquense Elio Craparo (Ford) y el juninense Federico Pérez (Torino).





La segunda batería la ganó el santafesino Ricardo Deggumois (Ford), y detrás se ubicaron el balcarceño Diego Ciantini (Chevrolet) y el rionegrino Kevin Candela (Ford). El récord de vuelta de Concepción del Uruguay lo posee el propio Rossi, pero con Chevrolet, con un registro de 1m24s966, a un promedio de 181.301 km/h, logrado el 1 de octubre de 2016.





El último ganador en el circuito entrerriano fue el arrecifeño Luis José Di Palma (Torino), el 16 de abril de 2017. Disputadas tres competencias, el campeonato lo lidera Jonatan Castellano (Dodge), con 117 puntos; seguido por Christian Ledesma (Chevrolet), 105.5; Gastón Mazzacane (Chevrolet), 103.5; y Facundo Ardusso (Torino), 100.

