Dalila aniquiló a Rocío Guirao Díaz tras su fuerte cruce en lo de Andy copy

En la mesa de "PH: Podemos hablar" suelen desatarse interesantes cruces y puntos de vista entre los invitados al programa y el último sábado no fue la excepción.





Dalila y la modelo Rocío Guirao Díaz. Todo comenzó luego de que Andy Kusnetzoff le preguntara a la segunda cómo se toma las críticas que recibe en las redes sociales, donde ella sube fotos regularmente.





Lo cierto es que la ídola de la cumbia santafesina quedó bastante enojada con la modelo, luego de que ésta le diera una lección de feminismo en el ciclo de Telefe, por lo que dos días después, publicó un durísimo mensaje en las redes sociales.

"¡Me encanta esta foto!", comenzó diciendo la vocalista junto a una imagen en donde aparecen todos los invitados que estuvieron con ella en PH menos Guirao Díaz, quien es tapada por el presentador.





Y agregó: "En cuanto a la señora, se confunde y mucho. No me voy a poner a debatir. Hoy está señora tiene hijos chicos y no sabe cómo van a pensar de grandes. Eso es lo que pienso yo".





"Y (en) cuanto a la educación de los hijos callate la boca y ocupate de los tuyos, que los míos son señores y no los conocés, así que ocupate de tu vida, no hablés de los hijos ajenos porque no te va gustar que digan nada de la familia, ah y cuidá tu cuerpito que el tiempo nos pasa a todos tapercito", cerró Dalila.