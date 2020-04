Cuarentena: el balcón es hoy su lugar para entrenar

El paranaense Luciano Vicentín estaba jugando los play off de la Liga Nacional de vóley ante UPCN cuando lo agarró la cuarentena por el coronavirus y tomó la determinación de hacerla en su casa, en Paraná y junto a su familia.

El entrerriano, también jugador de la Selección Argentina, no pudo darse el lujo de meterse con River en las semifinales ya que su equipo cayó 2 a 0 en la llave de cuartos de final ante los sanjuaninos.

Balcón Por la cuarentena, el selección argentina Luciano Vicentín entrena en su casa

“Lo de la cuarentena nos afecta a todos por igual y más a nosotros los atletas ya que nos corta la evolución que podemos llegar a tener en este tiempo. Nos corta el trabajo que ya veníamos haciendo y que íbamos a adjuntar a todo lo que ya habíamos hecho”, narró respecto de cómo sintió el impacto de tener que estar en casa por obligación y parar a medias con los entrenamientos.

Justamente las prácticas ya no son las mismas. Hoy todo se hace virtualmente: “Nosotros entrenamos por una aplicación que se llama Zoom. Es una videoconferencia donde entrenamos todos los jugadores y el cuerpo técnico. Nos unimos a las 18. Lo hacemos todos los días, excepto los domingos que nos dan libre como para respetar un poco lo que venimos haciendo en tiempos normales. Los fines de semana o son libres o tenemos partidos así que respetamos eso”, contó y prosiguió: “Y con pelota no entrenamos nada, solo hacemos todo físico. Tenemos trabajos de zona media y más que nada para entrar en calor. Después, como los días normales, hacemos piernas, tren superior y cardio. Nos vamos turnando y hacemos todo lo que se pueda hacer dentro de un espacio chico porque no todos tienen un patio grande, la mayoría vive en departamentos. Yo entreno en el balcón de casa que no es muy grande. Los ejercicios se adaptan a la situación de cada uno. Es para que todos podamos trabajar de la misma manera en cualquier lugar. Así nos vamos manejando”.

Finalmente el deportista entrerriano habló del futuro: “Cuando pase la cuarentena la verdad no tengo una visión muy clara todavía, porque no se sabe cuánto puede llegar a durar esto, pero sé que algunas cosas ya se cancelaron, como los Juegos Olímpicos de Tokio, que afectan al calendario de vóley de la Selección Argentina. Tambien se suspendió la VNL donde nosotros íbamos a tener más participación”.