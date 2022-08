Crea un sitio web personalizado para tu empresa o negocio

Quizás crees que crear un sitio web es una tarea complicada. La realidad es que, actualmente, existen muchas herramientas que puedes utilizar para hacer una página en algunos minutos. Esto no quiere decir que sea una tarea sencilla, pero es bastante más fácil de lo que la gente se imagina.

*1-Determina el objetivo de la web para poder elegir la plataforma correcta

Foto 2.jpg

Este debe ser siempre el primer paso. Antes de comenzar cualquier proyecto (no sólo digital), es necesario determinar los objetivos de la acción. En este caso en particular, los sitios web son diferentes según el objetivo que se tenga. No es lo mismo una web que tiene por objetivo el branding de la empresa a una cuyo fin sea vender . Para poder tomar buenas decisiones futuras, te recomendamos que determines bien el objetivo de este sitio y, de ser posible, realices un análisis de audiencia y de negocio. Con toda esta información, podrás elegir la plataforma en la que vas a crear tu web.

*2-Elige un servicio de hosting

Se podría decir que este es uno de los servicios más importantes a la hora de crear un sitio web personalizado. El hosting es el espacio donde se aloja una web (y todo el contenido que ella tenga) para luego estar disponible en internet. Como para que entiendas la importancia del hosting, te contamos que si este no funciona (ya sea porque el proveedor es malo, porque el plan no es el adecuado o porque falló el servidor ) tu web no será visible en el mundo online. Un buen servicio de almacenamiento web te asegura que tu página esté siempre disponible para los usuarios que deseen navegarla.

*3-Adquiere un dominio adecuado para tu empresa

Al hablar de dominio nos referimos al nombre, el cual aparece en la URL y es el que permite que los navegantes ingresen al sitio. Podríamos decir, de forma muy simplificada, que el dominio es el domicilio virtual del negocio.

Actualmente, estos elementos digitales son muy codiciados por las personas dado que muchos optan por comprar y vender como una modalidad de negocio. De todas formas, es posible adquirir un nombre que se adecúe a tu empresa. Existen muchos tutoriales que te enseñan cómo comprar un dominio de forma sencilla.

*4-Elige una plantilla de diseño y personaliza los colores y tipografías

Foto 3.jpg

¡Es hora de comenzar con el diseño! Los pasos anteriores suelen ser un poco más tediosos (quizás hasta aburridos), pero es ahora cuando empieza el momento de soltar tu creatividad y avanzar con el diseño de la web.

Las plataformas donde creas sitios (también conocidas como CMS) tienen diferentes plantillas que puedes utilizar como base. De ahí en más, debes personalizarlo con los colores que tengas definidos y añadir la tipografía que prefieras.

*5-Añade plugins que te sean de utilidad para adaptar tu web a tus necesidades

El plugin es un complemento que sirve para amplificar las funciones de una aplicación o software. En este caso, los plugins se usan para añadir nuevas funcionalidades a las plataformas donde se crean sitios web.

Te sorprenderías al saber cuántos plugins existen. La realidad es que hay para todas las necesidades. La mayoría de ellos están creados por usuarios que tenían que agregar alguna acción extra y decidieron desarrollar su propio complemento para esto. Los plugins son las mejores herramientas de personalización, es como crear una web a medida.

*6-Agrega contenido valioso

Cuando ya tengas todos estos pasos completos, debes comenzar a trabajar en el contenido. ¿Debes tener en cuenta el objetivo de la web? Claro que sí. Sin embargo, no dejes que esto te condicione.

La creación del contenido debe ser un proceso bien pensado. Es la parte donde decides qué quieres transmitir a los navegantes y cómo. No te lo tomes a la ligera.

Foto 4.jpg

Como ya mencionamos, crear un sitio web requiere de algunas tareas que debes realizar de manera obligatoria. Sin embargo, sigue siendo un proceso sencillo (sobre todo si lo comparas con la inauguración de una tienda física). Lo importante es que tengas en cuenta el proceso y sigas los pasos. Saltarte algún estadío puede llevarte a que, el día de mañana, tengas algún inconveniente técnico.