Coronavirus: la felicidad no es completa para Salva

Lucas Salvarini, jugador de futsal de José Hernández de Paraná, se fue hace un tiempo a Colombia ya que le salió una prueba en Tigres del Quindío, equipo profesional de Armenia. Realizó la prueba correspondiente y quedó para ser parte de la plantilla. Pero la felicidad no pudo ser plena ya que ahora el entrerriano está en cuarentena debido a la pandemia por el coronavirus. Es más, pese a haber quedado, no sabe a ciencia cierta si la competencia se disputará o no. Si no se juega, volverá a su Paraná natal para regresar el año que viene y así poder cumplir el sueño.

salvarini.jpg Coronavirus; Salvarini en Colombia y en cuarentena

“Todo bien gracias a Dios, ya en la primera semana quedé, pero lamentablemente acá se suspendió todo. Igualmente gracias a Dios ya quedé y ahora dejamos todo en manos de Dios. Ahora a esperar y veremos. Por algo pasan las cosas. Les regustó mi juego, pero bueno, ahora a esperar”, le comentó el jugador a Ovación desde Colombia.

Respecto de cómo se fue enterando de las determinaciones en Colombia, Salvarini relató: “En la pensión del club que estaba mandaron 15 jugadores a su casa por este tema y todo está parado, por ahora, hasta el 30 de mayo. Y a mí me llevaron al aeropuerto, pero no pude salir del país ya que acá cerraron todos los aeropuertos. Tengo que esperar hasta el 15 de abril que abren los aeropuertos. Igualmente ya quedé y me vuelven a traer para cuando arranque el torneo por que si esto sigue así como parece acá no se juega liga profesional este año. Me llaman el año que viene”, dijo y agregó: “Después que pase todo esto seguramente me llamarán. Eso me dijeron el presidente y el contador. El último día que jugamos yo estaba con más confianza y me sentía yo. Hablando y demás. Mientas estuve en el club me trataron muy bien”.

Salvarini, al no poder viajar, está de cuarentena en la pensión del club. “Ahora estoy en la pensión ya que no me pude ir. Al principio fue duro, pero después me puse a pensar a lo que yo vine acá así que vamos a esperar. Ya hace más de una semana que estoy en la pensión. En teoría mi vuelo saldría el 15 de abril, no me queda otra que esperar hasta esa fecha. Sigo en la pensión donde los dirigentes se están haciendo cargo de todo comprando cosas como comida y demás. Estoy muy bien, pero yo vine a jugar y tener que volverme por una pandemia es terrible”.

Lucas se aferra a Dios: “Por algo pasan las cosas. No queda otra que seguir y estoy entrenando en la casa para pasar el tiempo. También esperando el 15 de abril que voy a poder volver con la familia. Es una locura todo esto que pasa en todo el mundo. Acá hay cuarentena total”, cerró.