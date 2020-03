Coronavirus: en Chaco, la final se definió con una moneda

Las chicas de Capibá RC no pudieron evitar el descenso de categoría.

Con un final adaptado a la evolución en las últimas horas de la pandemia por coronavirus, este domingo finalizó el Campeonato Regional de Clubes E NEA Damas de hockey sobre césped femenino en Resistencia ( Chaco). El Club Atlético Paracao de Paraná se subió al podio al vencer por penales 2 a 1 a San Patricio Rugby de Corrientes.

En tanto que el Capibá RC, que no había podido eludir el descenso, finalizó séptimo al derrotar 1 a 0 al local Chaco For Ever.

Lo atípico de la jornada se dio en las definiciones, ya que el último día de competencias tuvo un cronograma inesperado. Las fronteras de la provincia de Chaco iban a cerrarse por la tarde, lo que demandó adelantar el programa ni bien se conoció la decisión gubernamental.

Solo el partido por el séptimo lugar se jugó con formato normal, mientras que los del quinto y tercer puesto se resolvieron por ejecución de penales. La final, en tanto, ante la indefinición de los equipos, se decidió por sorteo. Así, una moneda al aire definió que Taraguy de Corrientes fue declarado ganador ante su coterráneo Aranduroga.

En Esperanza

En la ciudad de Esperanza se definió este domingo el Regional de Clubes F NEA Damas, donde el Club de Pesca de Concordia se quedó con el subcampeonato luego de perder la final ante las locales de Alma Juniors por 3 a 0. A pesar de la derrota, las concordienses lograron el ascenso ya que los dos primeros elencos del certamen subieron de categoría.