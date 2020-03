Convocan a concurso para cubrir los cargos vacantes en la Defensoría del Pueblo

La presidenta del Concejo Deliberante de Paraná, Andrea Zoff, con el refrendo del Secretario Parlamentario, Gerardo Pastor, dictó el decreto de convocatoria a concurso de postulantes para cubrir los cargos de Defensor/a del Pueblo, Defensor/a Adjunto/a y Defensor/a de los Derechos de las personas Mayores de la capital entrerriana.

Las inscripciones estarán abiertas del 9 al 31 de marzo en la Mesa de Entradas del Cuerpo Legislativo, ubicada en calle Andrés Pazos 124, de lunes a viernes, en el horario de 7.30 a 12.30.

Al hacer el anuncio, la presidenta del Concejo Deliberante de Paraná, Andrea Zoff, manifestó que “resulta clave que en el plazo más breve posible puedan cubrirse estos cargos, ya que esta acefalía no está prevista legalmente”. Y argumentó que el Defensor del Pueblo “es la figura clave para que cualquier tipo de reclamo, tanto individual como colectivo, pueda ser canalizado por esta vía. Por este motivo necesitamos cubrir este cargo a la brevedad”.

En este sentido, informó que todos aquellos ciudadanos que deseen inscribirse “podrán acceder a toda la información del concurso ingresando a la página web del Concejo Deliberante o de la Defensoría del Pueblo.

Mientras, sobre la fecha de la convocatoria, aclaró: “Necesitamos esperar que se lleve a cabo la primer sesión, que se realizará el 19 de marzo, para poder constituir la Comisión de Enlace, necesaria para poder realizar este concurso”.

Por su parte, el secretario de la legislatura local, Gerardo Pastor, indicó: “Desde el inicio de la gestión y atento a la situación actual de acefalía de la Defensoría, que es bastante atípica, vimos las necesidad de proceder a la cobertura de esos cargos”.

“Es tan atípica la situación que al momento de dictarse la ordenanza (de creación de la Defensoría) ésta no previó la forma de reemplazar o suplantar el cargo en caso de vacancia, y que al ser una función unipersonal e indelegable, con atribuciones inherentes a la persona del Defensor, no la podemos subrogar en otro funcionario que no sea alguien elegido por el Concejo Deliberante”, puntualizó.

Sobre el particular, Pastor señaló que “será el pleno del cuerpo legislativo el que evaluará las condiciones personales de cada uno de los postulantes”, para luego tomar una decisión al respecto.

Con relación a los aspirantes que se presentaron el año pasado al concurso convocado para cubrir dichos cargos, que quedó vacante, el funcionario dijo que “por una cuestión administrativa se decidió “dispensarlos de acercar sus antecedentes personales”.

Añadió que toda la documentación que dichos postulantes remitieron en aquella oportunidad al Concejo para su postulación, será tenida en cuenta. Y advirtió que “lo único que deberán adjuntar actualizados son aquellos certificados que por su naturaleza tienen algún tipo de vencimiento, como por ejemplo el de antecedentes penales o de reincidencia y, además, participar de las entrevistas personales ante los concejales”.

Finalmente acotó que estos postulantes podrán agregar también “nuevos títulos o cursos que hayan desarrollado en este tiempo”.

Cronograma

Vencido el plazo estipulado se procederá a confeccionar un listado de los postulantes inscriptos con todos los datos personales y de contacto; exponiéndose luego el mismo en Mesa de Entradas del HCD, página web del Concejo Deliberante y Defensoría del Pueblo, desde el día 01 de abril de 2020.

La ciudadanía podrá presentar impugnaciones u observaciones a los postulantes por escrito, por el plazo de 7 (siete) días hábiles a contar desde la publicación del listado, día 03 de abril al 15 de abril de 2020.

De las impugnaciones que se presenten se correrá vista al candidato impugnado para que lo conteste en el plazo de 3 (tres) días, a contar desde la notificación del traslado.

Las impugnaciones presentadas y sus contestaciones serán resueltas por los miembros de la Comisión de Enlace del Honorable Concejo Deliberante de Paraná, del 22 al 28 de abril de 2020.

Las resoluciones de las impugnaciones serán apelables de conformidad con la normativa prevista en el Régimen Administrativo Municipal. Los recursos que se presenten no suspenderán la continuidad del proceso de elección.

Conformado el listado final de postulantes, la Presidencia del Honorable Concejo Deliberante convocará al Cuerpo a Sesión Especial en fecha a confirmar, dentro del período del 07 al 15 de mayo de 2020, que tendrá como Temario único la realización de las entrevistas personales a los postulantes, quienes deberán exponer públicamente y por un tiempo máximo de diez (10) minutos, cuáles son sus planes y propuestas para el/los cargos que concurse. En caso que el postulante concurse para más de un cargo, se podrá extender hasta un máximo de veinte (20) minutos.

Una vez entrevistados todos los candidatos, el Cuerpo procederá a analizar las propuestas en una reunión de acuerdo previa a la Sesión Especial para la elección final. También se emitirá el dictamen de Comisión previsto en el artículo 3º de la ordenanza 9.389.