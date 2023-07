Congreso Internacional de Seguros y Prevención en Paraná

“Exploraremos las oportunidades de negocio que la economía verde y el desarrollo sostenible nos deparan y cómo prepararnos mejor para un mercado en permanente cambio e innovación”, explicó Jorge Brown, vicepresidente de la Fundación Advanced Leadership (ALF) y presidente del Global Institute for the Future of Tourism (GIFT).

El Congreso contará con la presencia de personalidades internacionales, como Juan Verde, presidente de la ALF y de la consultora Alamo Solutions LLC, quien disertará sobre La economía circular como oportunidad de negocios.

También expondrá, sobre La salud del trabajador, Pedro Mondelo, quien ha dirigido más de 188 jornadas de seguridad, salud y empresas saludables y es profesor de la Universitat Politécnica de Catalunya y director de la Fundación ORP.

Por otro lado, Turismo y Salud: apps de seguros de turismo será el tema que desarrollará Jorge Brown, vicepresidente de ALF y presidente de GIFT.

Patricio Visceglie- presidente de SeguSabent Seguros- hablará de Insurtech - Cliente en el centro. Es Abogado graduado en la Universidad de Buenos Aires, se desempeñó como CEO de Boston Seguros y como director general de Orbis.

Jorge Edgardo Furlan -coordinador General de Prudencia Compañía Argentina de Seguros Generales S.A- disertará sobre Caución ambiental de incidencia colectiva. Furlan fue Presidente de la Cámara Argentina de Aseguradoras de Riesgo Ambiental (CAARA) y Gerente General de las aseguradoras: Ex Caja Nacional de Ahorro y Seguro; MAPFRE; Patagonia Cía Arg. de Seguros, y de Provincia Servicios de Salud S.A. Integra el Consejo Directivo de la Asociación Argentina de Cooperativas y Mutuales de Seguros; fue Interventor en el Instituto Nacional de Reaseguros; miembro consultivo de la Superintendencia de Seguros de la Nación, integrante del Comité Ejecutivo de la Asociación Argentina de Compañías de Seguros y del Concejo de Presidencia de la Federación Interamericana de Empresas de Seguros (FIDES).

La anterior edición del Congreso Nacional de Seguros tuvo lugar en el año 2019, previo a la pandemia. El encuentro será también escenario de análisis de tecnología para optimizar infraestructuras, agilizar la adaptación al cambio, la flexibilidad y la velocidad de respuesta a los requerimientos del público.

Fundada en 2014, la Advanced Leadership Foundation, es una organización sin fines de lucro con sede en Washington y delegaciones en España y Argentina, que trabaja con líderes empresarios.

La jornada Centro Provincial de Convenciones iniciará el jueves a las 8. El cierre con autoridades está previsto para las 18.