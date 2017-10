Condenaron a Guillermo Moreno a dos años y seis meses de prisión por peculado

El ex secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, fue condenado este lunes a dos años y seis meses de prisión en suspenso por el delito de "peculado" por el Tribunal Oral Federa 6, que lo juzgó por el uso de fondos públicos para la adquisición de cotillón contra el Grupo Clarín.





Por esta misma causa también fueron condenados el vicepresidente del Mercado Central, Vicente Dragone, y ex gerente del organismo Guillermo Cosentino.





La Querella había solicitado seis años de prisión pero el tribunal los condenó a dos años y medio, por lo que no serán encarcelados.





Los fundamentos de la condena, que incluye inhabilitación para ejercer cargos públicos de por vida y la devolución del dinero gastado, se darán a conocer el 10 de diciembre.









Pidió ser sentenciado "en función de la Justicia y no del poder"





El ex secretario de Comercio Interior pidió hoy al Tribunal que lo juzga por supuesta malversación de caudales a raíz del uso de fondos públicos para pagar cotillón anti Clarín que emita veredicto "en función de la Justicia y no del poder", al hablar antes de la sentencia. "Si me condenan le van a decir a cada ciudadano argentino que decir ''Clarín miente'' es un delito, y eso aberra el sentido común. No fallen en función del poder sino en función de la Justicia y en función de la Justicia decir ''Clarín Miente'' es una verdad evidente", sostuvo Moreno en sus últimas palabras ante el Tribunal Oral Federal 6 en los tribunales de Retiro.





El ex funcionario habló extensamente en un monólogo político-económico en el que tildó de "irresponsable" al gobierno de Mauricio Macri, en una sala de audiencias que fue colmada por militantes que lo apoyan y lo aplaudieron cuando terminó de hablar ante los jueces. "Tenemos que empezar a pensar si este poder es permanente y se vino a quedar o estamos en presencia de uno de los gobiernos más irresponsables que los argentinos hemos tenido que transitar. Es irresponsable en la política económica y eso genera transformaciones muy violentas de poder", sostuvo ante los magistrados.









Moreno sostuvo estar "frente a un gobierno irresponsable que ha generado condiciones de ingobernabilidad en la Argentina, un gobierno que en cualquier momento puede cambiar esto de Magnetto-Moreno, Moreno-Magnetto". "Les alerto desde mi propia especificidad que si toman la decisión desde el poder, y es legítimo que la tomen, analicen que quizás estamos ante una situación muy transitoria, todo es redondo -como dicen los muchachos del barrio- y a la larga esto va generando una situación donde esto va de ida y vuelta si es desde el poder", agregó. Moreno sostuvo que al momento de la distribución del cotillón con la leyenda "Clarín Miente", ese grupo económico "había declarado la guerra" al gobierno anterior.





"Clarín había declarado la guerra, sabíamos porque lo anunció, fue un pacto de caballeros, avisaron ''empezamos la guerra'' y ejercimos dentro del estado de derecho la libertad de opinar", fundamentó además el ex funcionario.