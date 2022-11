Concordia: se darán cita rodanteros de todo el país

Esteban Botto, es uno de los organizadores del encuentro nacional y expresó que esperan más de 100 participantes de todo el país. A raíz del gran interés que surgió y se conoció en todo el país a fines de esta semana se cerraron los cupos de inscripción debido a las dimensiones que cuenta el camping.

Consultado si este tipo de práctica está hermanado a las diferentes estaciones del año, respondió: “Hay gente que anda en invierno, primavera, verano. A mi en particular me gusta ir en verano para visitar las playas, pero hay gente que recorre el país toda la temporada. Incluso, preparan el equipo para pasar frío, calor, no tienen problemas. También hay muchas que son autosustentables, no tienen que estar enchufado a ninguna corriente eléctrica para tener energía en su equipo”.

Boto destacó que se trata de una actividad que no está marcada por el alto costo económico. “Si uno lo usa para vacacionar, se ahorra todo el año para salir a conocer y viajar. Hay gente que se dedica a trabajar del rodanterismo y se solventa los gastos con el mismo trabajo. Hay influencers que suben contenidos a las redes sociales donde visitan y con eso se mantienen. Los equipos son costosos para adquirirlos pero una vez que la tenés se va minimizando el costo”, expresó.

Y agregó: “No son equipos inalcanzables, algunos son muy completos y tienen precios desorbitados. Hay gente que se compra una utilitaria y la revisten, lo hacen ellos mismos. No es tan caro de conseguirlo”.

En cuanto a las actividades que tienen planificado realizar en esas tres jornadas, detalló: “Vamos a recibir a los equipos ese viernes al mediodía y esa noche habrá un fogón, donde se invita a todos los participantes a contar anécdotas, aventuras. Al otro día nos levantaremos temprano para ir a media mañana a la represa de Salto Grande. Al mediodía estaríamos visitando el museo de la represa y el Ecoparque. A la tarde invitaremos a que conozcan las termas del perilago. El domingo cerrando el evento tendríamos una caravana a las 15 o 16 horas, visitando la costanera de Concordia con la intención que los participantes muestren sus equipos y que los ciudadanos puedan intercomunicar con ellos”.

El grupo de aventureros cuenta con una cuenta de Facebook que se denomina Rodanteros Concordia Entre Ríos y allí los interesados se podrán comunicar para inscribirse para el evento de fin de mes. “Necesitamos que la gente se inscriban para una mejor organización. La inscripción es gratuita solo va a pagar la estadía en el camping”, comunicó.

Cabe destacar que el evento es organizado por un grupo local de “amantes del aire libre” y cuentan con el apoyo del Área de Desarrollo Regional de Cafesg. Eduardo Asueta, vocal de Cafesg, consideró “una idea fantástica” el encuentro y se comprometió a “colaborar con todo aquello que se vaya necesitando para que este proyecto se concrete de la mejor manera posible. Se trata de apoyos organizativos que suman y contribuyen a que esto se realice efectivamente”.

Programa

El “Encuentro Rodantero” de Concordia se realizará en el Camping Las Palmeras del perilago, que cuenta con baños, agua caliente, parrillas, electricidad, despensa y descarga para aguas negras. El camping cobra 500 pesos por vehículo y 500 pesos por persona por noche. Es decir que, por ejemplo, un motorhome con dos personas pagaría por los tres días 3.000 pesos en total, ingresando el viernes por la mañana y retirándose el domingo hasta las 19.

Desde la organización que aquellos visitantes que no puedan o deseen abonar la entrada, podrán pernoctar (sin elementos fuera del vehículo) gratuitamente en la Costanera.

Hasta el momento se han inscrito casas rodantes y motorhomes de Rafael Calzada, Villaguay, Villa Constitución, Venado Tuerto, Jardín América, Puerto Rico, Coronel Suárez, Villa Gesell, San Jerónimo Norte , Luján, San Luis, Lobos, Chaco, Casilda, Oberá, La Criolla, San Nicolás de los Arroyos, Campana, Nogoyá, Tránsito, Pigüé, Escobar, Campana, Salta, entre otros.