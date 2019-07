Con espíritu docente

Los exfutbolistas Víctor Muller, Fernando Benítez y José Luis Marzo, acompañados por la nadadora Daniela Moretto, brindaron ayer una charla informal en la escuela Secundaria N°19 Raúl Humberto Záccaro. Los atletas expresaron sus experiencias de vida en el ámbito deportivo en una jornada en la que los alumnos del establecimiento educativo disfrutaron junto a sus familiares y los docentes.

Los atletas superaron las fobias. Despejaron sus miedos y se soltaron ante el entusiasmo de los presentes. Exhibieron su espíritu docente al manifestar sus vivencias en el auditorio. También brindaron consejos para quienes deseen competir en cualquier disciplina deportiva y respondieron inquietudes que plantearon los adolescentes.

Pero la jornada no solamente estuvo orientada a lo estrictamente deportivo. En el cierre, los disertantes disfrutaron de un número musical que prepararon los estudiantes y en el que lucieron los conocimientos adquiridos durante el ciclo escolar.

Sobre el final los presentes se acercaron a los atletas que dejaron su huella en la alta competencia para obtener imágenes que rápidamente trasladaron virtualmente a las redes sociales. Pero también realizaron preguntas que quedaron pendientes durante la jornada.

El ideólogo

Silvio Ramírez, preceptor del colegio ubicado en barrio José Hernández, fue uno de los impulsores de esta actividad. “En la escuela tenemos un espacio que es un formato de Educación Física y Comunicación. Esta iniciativa tiene como objetivo convocar a atletas destacados para que puedan transmitir a los alumnos su experiencia, su vida y los cuidados que deben tener los adolescentes para competir en el deporte”, explicó, en diálogo con Ovación.

Ramírez remarcó que la intención es prolongar esta clase de actividades. “Esta es la primera convocatoria y no será la última. Esto le da un nivel a la escuela que no ha tenido hasta el momento, y los chicos se merecen eso. En julio no tendremos encuentros por las vacaciones, pero en agosto seguramente habrá una nueva jornada”, aseguró.

Anfitriona

Daniela Moretto tiene contacto constante con los alumnos de la escuela Záccaro. La nadadora brinda clases de química y físico-química en el colegio ubicado en la zona noreste de la capital entrerriana.

Ayer su alocución estuvo orientada a otra materia. Estuvo dirigida a su recorrido en la alta competencia. “Muchos de los chicos no sabían que era nadadora y no sabían que iba a estar adelante de ellos contando mi experiencia de vida deportiva. Me preguntaban quiénes iban a venir. Fue una sorpresa para ellos”, confesó.

Daniela resaltó la motivación de los alumnos durante toda la charla. “Hay chicos que no prestan demasiada atención en clases y hoy (por ayer) estuvieron con los ojos abiertos, sorprendidos de lo que transmitían los futbolistas”.

La profe no ocultó sus sensaciones delante de sus alumnos, pero también les recalcó los sacrificios que demanda la actividad deportiva. “Fue muy emocionante porque reviví mis pasos por el 2013 y 2014, que fueron las temporadas en la que incursiones en el ámbito internacional. Que ellos conozcan mi vida y en base a eso puedan forjar la suya. Poder incentivarlos y que sepan que el estudio y el deporte son valores que van de la mano”.

Superó las barrera

Víctor Muller superó fobias para poder expresar delante del público sus vivencias. Carucha fue uno de los más escuchados por los alumnos. “Silvio me venía invitando desde hace unos meses y le decía que no, porque soy vergonzoso para hablar delante del público. La verdad que me sentí muy bien al contar mi experiencia a los chicos”, dijo el exdelantero de Colón y Patronato, entre otros equipos.

“Toda la experiencia que tuvimos pudimos manifestarla. Ojalá sigan reiterando estas charlas en esta escuela y en otros colegios para que los chicos puedan escuchar a los deportistas. Ahora sería bueno escuchar las campanas de otros deportistas”, añadió.

Emocionado

José Luis Marzo también tuvo su estreno como disertante. “Me sentí muy bien por el clima familiar. Emociona, porque estas cosas a los chicos les abre la cabeza para aquellos que buscan una carrera en el fútbol”, dijo el Loco.

En su alocución hizo hincapié en la importancia de los hábitos que debe adquirir un atleta de elite. “La alimentación, descanso y entrenamiento son tres factores fundamentales en el deporte hoy en día. Como base, esto es fundamental”.