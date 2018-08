Con el dolar a 40 pesos, ¿a cuánto se va Netflix?

En una agitada jornada en la city porteña, el precio del dolar alcanzó los 40 pesos.

Y uno de los tantos impactos que tendrá es sobre las tarifas de servicios como Netflix, la popular plataforma de streaming.

El precio del abono ya había aumentado en mayo, cuando comenzó a cobrarse el IVA sobre la cuota.





Y si bien desde el año pasado Netflix cobra su tarifa en pesos y no en dólares, hay usuarios a los que todavía les cobra en moneda estadounidense. Si es tu caso, te recomendamos que visites esta nota, que explica cómo pasar la cuenta de Netflix a pesos.





Sin embargo, pese a que la mayoría de los usuarios ya tienen su tarifa en pesos, eso no quita que la empresa con sede en California no pueda subir su tarifa para equiparar la subida del dolar.





Con la cotización del dolar a unos 30 pesos como estaba hace una semana, el abono básico, que no incluye HD y soporta una sola pantalla al mismo tiempo, costaba US$ 4,30 ($129); el estándar, que incluye HD y dos pantallas, US$ 5,60 ($169); y el premium, Ultra HD y 4 pantallas, US$ 7,60 ($229).





Si el dolar se queda en 40 pesos, el abono básico podría subir a $172; el estándar a $224; y el premium a $304.