Cómo hacer un viaje en micro más seguro y divertido

Viajar en micros puede ser una forma económica y conveniente de transportarse, pero a veces puede ser una experiencia incómoda o incluso peligrosa si no se toman las precauciones necesarias.

Obviamente lo primero que se debe hacer es sacar pasajes con empresas reconocidas o con varios años de experiencia, como es el caso de Coata Córdoba , Fono Bus o Chevallier. Después, depende de seguir algunos consejos para hacer que un viaje en micro de larga distancia o interurbano sea más seguro y placentero.

¿Cómo asegurarse de tener un viaje seguro en micro?

Una vez que ya hayas comprado tu pasaje y estés a punto de subir al micro, es fundamental tomar algunas precauciones. Por lo que el primer consejo sería llegar con tiempo, así podés hacer todo con la mayor tranquilidad posible y así vas a tener un viaje más relajado.

*Verifica la condición del vehículo: Es fundamental revisar que el micro esté en buenas condiciones. Ya sean las luces, las llantas y otros componentes del vehículo del exterior son un buen indicio para saber si es que el colectivo genera confianza o no. Es más, cuando entre a la dársena también es una buena manera de ver cómo funcionan los frenos. Si notas algo que sea sospechoso, informalo al conductor, al personal de la empresa o podés llamar a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT).

*Usá el cinturón de seguridad: Los micros deben tener cinturones de seguridad, así que en caso de que tu asiento no lo tenga o ese vehículo no posee, hace el reclamo correspondiente. Vale la pena aclarar que muchos de los pasajeros no los usan. Sin embargo, es importante que todos lo utilicen en todo momento durante el viaje, ya que esto puede marcar la diferencia en caso de un accidente.

*Lleva un equipaje adecuado: Al viajar en este tipo de medio de transporte, es importante llevar solo el equipaje necesario y asegurarlo adecuadamente en el compartimiento de equipaje, si ves que queda muy expuesto es mejor despacharlo para evitar accidentes en caso de que se caiga. Además, es conveniente no tener bolsos muy grandes entre las piernas, porque pueden generar más lesiones si es que hay un accidente. Por último, evitá llevar objetos voluminosos o peligrosos, como botellas de vidrio o líquidos inflamables.

*Controlá la velocidad máxima: Las nuevas flotas tienen incorporado una luz con un cartel que tiene en letras rojas “límite de velocidad”. Si ves que se acciona, es que el conductor está superando la máxima. En caso de que suceda varias veces o se mantenga encendida por mucho tiempo, trata de acercarte a la cabina del chofer para pedir que la reduzca.

¿Cómo hacer un viaje largo más entretenido?

Si lo que te preocupa es la ansiedad de estar varias horas arriba de un micro hasta llegar a tu destino, hay un montón de cosas que podés hacer para que el tiempo pase rápido o termine siendo más divertido de lo que te imaginás.

Acá van las mejores opciones:

*Lectura y música: Un clásico infaltable es tener un buen libro, revista o una tablet para perderte en la lectura de los autores que más te gusten. Y si lo podés acompañar con un reproductor de música para escuchar tus canciones favoritas, mejor.

*Charla con otros pasajeros: Si es que viajás solo, una buena manera de pasar el tiempo es conociendo a quien se siente cerca tuyo. Sin embargo, tené en cuenta que no a todos les gusta sociabilizar y capaz terminás generando un momento tenso.

*Juegos de mesa o de viaje: ¿Quién no lleva un mazo de cartas cuando hace un viaje? Ya es un clásico infalible, que además en la ruta puede distraerte por un rato largo. Incluso hay varios juegos de mesa de viaje más complejos, como el Scrabble, para pasar un buen momento.

*Disfruta del paisaje: Si durante el viaje atravesas algún paisaje o zona interesante, puedes disfrutarlo observando por la ventana. Sobre todo si sabés que estás en un lugar donde sepas que hay una gran diversidad de animales, ya que es muy probable que puedas hacer avistaje de algún ejemplar cerca de la ruta. Incluso, hay muchas personas realizan fotografías de modo profesional arriba de los micros, para después hacer una exposición.

Estas son solo algunas ideas para hacer un viaje largo en autobús más divertido. Sin embargo, estos consejos poco van importar si es que no tenés una actitud positiva y tratás de disfrutarlo tanto como sea posible.