Comercios advierten que se profundiza la caída en el consumo

También los Alimentos y bebidas tuvieron un retroceso en la demanda de un 1,2% anual y 0,3% mensual, a precios constantes. Ante este panorama, Mario Sarli, integrante del Centro de Almaceneros de Paraná y comerciante de la zona sur de la ciudad, opinó: “Se han visto reflejadas bajas en todos los rubros de ventas. Lo que nos preocupa ahora es el tema específico de la carne, ya que si bien no ha aumentado todavía, seguramente por una cuestión de poca demanda, para esta época siempre sube por una cuestión estacional. Así que no tenemos buenas expectativas para lo que resta del año, porque en cualquier momento va a aumentar y si no vendemos con estos precios, menos lo vamos a hacer si llega a subir”.

En cuanto a Calzado y marroquinería, las ventas minoristas cayeron 6,9% anual, pero subieron 4% mensual, y en el año acumulan un aumento de 2,2% frente al mismo período de 2021, con menor demanda para el Día de la Madre. Sobre el tema, Marcelo Ruggeri, gerente de dos zapaterías de la Peatonal, evaluó: “Dentro de este año, octubre fue el mes de mayor venta. Eso es normal, ya que siempre el cambio de temporada, sumado a lo que son las ventas por el Día de la Madre, generan que sea el período en el que arranca el pico de las ventas del año, previo a diciembre, que suele ser el mes de mayor crecimiento. Y este 2022 siguió esta tendencia: crecieron las ventas en octubre con respecto al resto de los meses. De todos modos, si bien este año superamos al peor año que fue el 2020, cuando inició la pandemia, si lo comparamos con el año pasado, vendimos menos pares. Esto se debe a la situación económica, porque la gente está peor en ese sentido, le cuesta mucho más todo y se mide mucho en los gastos; ni hablar en los regalos y por ahí eligió un obsequio más económico para el Día de la Madre o de otros rubros en los que gasta menos”.

Acerca de si se vislumbra un repunte, opinó: “Las expectativas propias y también en base a lo conversado con otros comerciantes, se sabe que estamos en una situación muy complicada. No hay grandes perspectivas de crecimiento en las ventas de acá a fin de año y va a seguir la tendencia de la gente cuidándose mucho con el tema de los importes, sobre todo diciembre, que es un mes en el que se compran regalos”.

“Suponemos que va a ser similar a lo que fue el Día de la Madre, buscando productos de menor valor y muy medido el gasto: hoy la gente está comprando solo cuando necesita reponer un calzado y no tanto porque le gusto algún modelo nuevo, como era normalmente antes, que sabíamos que cuando arrancaba la temporada se compraban tres o cuatro pares distintos en el rubro, y en Indumentaria, que es parecido, renovaban el vestuario para estar a la moda. Obviamente sabemos que diciembre es un mes que siempre aumenta la demanda y es el pico de venta en el año, pero lo que veo es que vamos a seguir por debajo de lo que fue el año pasado, porque la situación económica empeoró”, observó.

El sector de Bazar, decoración, textiles de hogar y muebles fue el cuarto rubro en que la CAME registró bajas en las ventas el mes pasado: cayeron 0,8% anual. No obstante, subieron 4,5% mensual y acumulan un alza de 1,9% en el año.

Rubros en alza

De acuerdo al informe de la CAME, los únicos rubros que tuvieron un alza en las ventas en octubre fueron Farmacia y perfumería; y también Ferreterías, materiales eléctricos y de la construcción, que vienen registrando la principal dinámica sectorial.

En el caso de las farmacias, las ventas minoristas crecieron 8% anual, aunque cayeron 0,1% mensual, a precios constantes; y en el año acumulan un alza de 6,8% anual. “Las farmacias funcionaron a pleno, con buena demanda, y las perfumerías vendieron bien para el Día de la Madre, aunque productos de menor valor. Las empresas consultadas esperan que noviembre y diciembre también sean buenos”, indicó la CAME.

Sobre esta tendencia, Florentino Miraglio, empresario del sector en Paraná, señaló a UNO: “Efectivamente hubo un repunte en la actividad, por lo menos en lo que nosotros manejamos. En septiembre en nuestro rubro fue flojo el movimiento y se revirtió el mes pasado, pero no al nivel anterior a la pandemia”.

Asimismo, analizó: “En la experiencia de nuestra farmacia, el mes más fuerte fue junio, si lo comparamos con el mismo año. Después se notó claramente una caída, que para mí coincide con los saltos inflacionarios en meses en que no hubo una reposición salarial. Luego en el sector público provincial hubo una recomposición del 20% de los sueldos que se hizo efectiva el mes anterior. En mi análisis, que puede ser acertado o no, esta inyección de dinero en los ingresos en ese sector es un factor a tener en cuenta en este repunte”.

Consultado sobre el impacto que tuvo el Día de la Madre en la demanda puntual de artículos de perfumería señaló: “No atribuiría el crecimiento en las ventas a eso. Salvo alguna farmacia a nivel nacional que tiene una cuestión muy fuerte con la perfumería, en general en el resto no es el fuerte y no supera el 20% la participación de la perfumería en la farmacia”.

Con respecto al rubro Ferreterías, materiales eléctricos y de la construcción, que tuvo una variación positiva interanual en las ventas del 0,4% anual en octubre, y creció un 1,1% mensual, acumulando un aumento de 4,3% en estos 10 meses del año con respecto al 2021, la CAME indicó: “Las entregas se normalizaron respecto el desajuste de los meses previos. Algunas empresas destacaron que hay más consultas de lo habitual, aunque no se corresponden con las ventas, pero el sector revirtió el comportamiento negativo interanual del mes anterior”.

En este marco, Mario Godoy, referente de un corralón de calle Blas Parera en la capital entrerriana, explicó el mes pasado que las ventas están impulsadas en gran medida por la financiación y concluyó: “El que tiene una obra sigue construyendo y la mayoría pregunta para financiar con tarjeta en Ahora 12, por más que se le haga precio en efectivo. También surgen obras nuevas y hay refacciones. Se sigue pensando en la construcción como inversión”.

