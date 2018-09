Carrió: "Me van a sacar muerta de la Casa Rosada, viva no salgo y Macri tampoco"

La líder de la Coalición Cívica y aliada de Cambiemos, Elisa Carrió , aseguró este lunes por la tarde que el Gobierno no se irá en "helicóptero" y advirtió que a ella la tendrán que "sacar muerta de la Casa Rodada", al igual que al presidente Mauricio Macri





"Me van a sacar muerta de la Casa Rosada, porque viva no salgo, y Macri tampoco", resaltó la diputada nacional.





Al participar de una actividad de CAME, enfatizó: "Le digo a los militantes golpistas que no hay helicóptero, acá nos sacan como en la Casa de la Moneda en Chile, me van a sacar muerta de la Casa Rosada, porque viva no salgo, y Macri tampoco".





A la vez, pidió a las Pymes "confiar" en el mandatario nacional y dijo que Macri "no es un presidente débil, es un presidente que es ingeniero" y "está acostumbrado a guardar sus sentimientos".





"Estar con el hijo de (Franco) Macri padre fue el mayor esfuerzo humano que hice", subrayó Carrió.