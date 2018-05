Brutalidad: una beba de 19 meses murió al ser violada

La menor, que se encontraba en situación de vulnerabilidad, estaba al cuidado de su pariente junto a su hermana, por lo que las autoridades también investigan si la otra niña fue víctima de agresiones.









El sospechoso fue detenido este lunes por los delitos de violación y homicidio y arriesga una pena de presidio perpetuo. Mientras dure la investigación (seis meses), permanecerá detenido.





Según se conoció en la audiencia, el mismo sujeto llevó a la menor a un centro asistencial y en el lugar sostuvo que la bebé se había caído de la cama. Sin embargo, tras su fallecimiento y ante las pruebas físicas de abusos, fue detenido junto a su pareja, la cual será investigada, según informa el sitio ahoranoticias.cl.









El mismo domingo, el Presidente de la República, Sebastián Piñera, rechazó lo ocurrido a través de un mensaje en Twitter: "Condenamos con indignación la muerte de Ámbar, la niña de un año y ocho meses fallecida tras hechos de violencia y presuntos vejámenes".







El gobierno, junto a la Intendencia y el Servicio Nacional de Menores, interpusieron querellas contra todos los que resulten responsables.









El ministro de Justicia, Hernán Larraín, dijo a la prensa que "fracasó el sistema porque no supimos darle el cuidado que debía. El Estado, a través de sus distintos organismos e instancias, no supo cuidar a una niñita que lamentablemente por la situación que afectaba a su familia, no fue capaz que en su núcleo familiar tuviera el cuidado que merece cualquier niño".









Agregó que "la primera importancia es asegurar justicia para Ámbar", añadiendo que, respecto de la pena que debería ser decretada para el detenido, esta debiera ser "perpetua calificada".

El hecho se conoció en la localidad de Rinconada, región de Valparaíso, zona central del país. Hasta ahora el único detenido es, de 30 años, quien es pareja de la tía de la niña y que fue candidato a concejal en las elecciones municipales pasadas.