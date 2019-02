Brad Pitt fue al festejo de cumpleaños de Jennifer Aniston

Brad Pitt no solo se presentó en el cumpleaños número 50 de su exesposa Jennifer Aniston el sábado pasado por la noche, sino que también le envió un regalo, al igual que la mayoría de sus otros amigos famosos que acudieron a la velada repleta de estrellas de Hollywood.

"La mayoría de los invitados a la fiesta de cumpleaños enviaron regalos a la casa de Jen", dijo una fuente a la revista People. "Sus amigos son todos muy generosos y creativos, y ella parecía muy emocionada por todos los regalos", añadió el informante.

La fuente además señaló a la publicación que la mayoría de los amigos de Aniston estaban muy contentos de ver a Pitt, de 55 años, en la celebración del sábado por la noche.

"Está soltero. Lo invitaron, ¿por qué no debería ir?", dijo otra fuente sobre el ex de Aniston, quien estuvo casado con la estrella de Friends entre 2000-2005. No mucho después de su separación, Pitt comenzó a salir con Angelina Jolie, y años más tarde, se casaron.

Pero a pesar de su separación en 2005, no hay resentimientos ni rencores por ninguno de los dos lados. "Brad y Jen tienen una relación muy civilizada", dijo un cercano a ambos.

Según dijeron ellos estuvieron un buen rato conversando, pero ella estuvo pendiente de que todos sus invitados se sientan a gusto en la gran fiesta.

A la fiesta, que tuvo lugar en el Sunset Tower Hotel en West Hollywood, también asistieron otros famosos como Gwyneth Paltrow (otra de las ex de Brad Pitt), Kate Hudson y Reese Witherspoon.

¿Qué dijo Angelina Jolie?