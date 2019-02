Boxeo en el club Entre Ríos

"Será el tercer festival de forma consecutiva y estamos muy contentos por el apoyo de los amantes del boxeo. En nuestra zona la gente acompaña y eso es importante para seguir armando este tipo de festival", comentó Carlos Acosta, máxima autoridad del club. Boxeadores del Team Peligro, Gim Moto Box, León Box y Escuela de Box Roque Romero Gastaldo serán parte de la nueva velada junto a púgiles de la vecina provincia de Santa Fe. La jornada contará con 11 combates y en dos peleas estarán en juego títulos interprovinciales. En damas Erica Álvarez, la campeona interprovincial oriunda de Los Charrúas, se enfrentará a Anabella Cáceres, de San Justo, provincia de Santa Fe.

Por otro lado, representando al Club Sportivo Entre Ríos, el valor local Gonzalo Della Guelfa cruzará guantes con Natanael Velásquez, también de la ciudad de San Justo, Santa Fe. En la pelea de fondo subirá al cuadrilátero Jairo Suárez, el campeón Argentino Amateur que prepara técnicamente Wenceslao Mansilla Team Peligro, se enfrentará a Leandro López de la ciudad de Rosario, Santa Fe.





Pedro Facundo Suárez (Gim Ciudad del Box, Santa Fe) vs Nicolás Pagliarusa (Escuela de Box Roque Romero Gastaldo). Franco Catena (Team Peligro) vs Adrián Aguirre (Gim Iron Luján, Rosario– Santa Fe). Juan Díaz (Gim León Box) vs Ángel Farías (Gim Iron Luján, Rosario-Santa Fe). Julieta Boloque (Gualeguaychú) vs Cinthia González (Team

Peligro Camioneros). Jonathan Látigo Peralta (Gim Ciudad del Box, Santa Fe) vs Maximiliano Nichea (Escuela de Box Roque Romero Gastaldo). Néstor Pototo Segura (Gim León Box) vs Ismael Obregón (San Justo-Santa Fe). En tanto estarán en juego Títulos interprovinciales: Erica Álvarez, campeona interprovincial (Los Charrúas) ante Anabella

Cáceres (San Justo– Santa Fe). A 4 round de 3x1 y Gonzalo Della Guelfa (Gim Moto Box) enfrentará a Natanael Velásquez (San Justo-Santa Fe). A 4 round de 3x1. La pelea más importante de la noche la protagonizarán Jairo Suárez, del Team Peligro y Leandro López de Rosario Santa Fe, se estima que sea alrededor de las 12.30, ya en la madrugada del sábado.





La noche de combates comenzará a las 21.30, con una entrada general de 150 pesos y anticipadas de 130. Además los gimnasios de la ciudad harán exhibiciones. Los organizadores tienen un objetivo en la mira, que es el de poder hacer un festival y que sea televisado para todo el país: "Venimos trabajando palmo a palmo para poder lograr ese objetivo y queremos concretar una pelea profesional. Estuvimos trabajando para poder hacerlo esta noche pero no pudimos cerrar el rival de Wenceslao Mansilla, quien iba a ser la pelea de fondo", expresó Acosta a Ovación.





Por otro lado, la máxima autoridad del club habló de la importancia de poder volver a imponer en la ciudad la pasión por el boxeo, que para él está dormida y que de a poco comenzó a despertar: "Notamos que la gente de acá sigue amando este deporte. Junto a todo este camino que venimos haciendo queremos lograr más escuelas y gimnasio donde se desarrolle esta actividad. Nosotros como club tenemos ese objetivo de formar la escuela y eso no va a pasar de abril".

"Será una noche única y queremos seguir brindando lo mejor para el público. Venimos trabajando para volver a ser una plaza fuerte. Paraná necesita de todos nosotros y de volver a contagiar esta pasión. Estamos agradecidos por el apoyo de cada uno de los gimnasios de la ciudad y queremos mantener esa cordialidad con cada uno de los entrenadores", expresó el presidente. Los combates de la noche serán los siguientes: Luciano Látigo Marinelli (Gim León Box) vs Dimas Toti Garatuegi (Gim Moto Box).Pedro López (Gim Moto Box) vs Gonzalo Moreira (Gim Ciudad del Box, Santa Fe.