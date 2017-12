Bordet reunió a su gabinete y le pidió "el máximo esfuerzo"

En el Salón de los Gobernadores de la Casa Gris se realizó este lunes una nueva reunión de gabinete donde Gustavo Bordet, acompañado por el vicegobernador Adán Bahl, expuso ante el equipo de gobierno los lineamientos de trabajo a sus funcionarios, reafirmando el rumbo del gobierno con ejes claros en la gestión. "Tenemos una dirección y sabemos perfectamente donde vamos", aseveró Bordet.





Transparencia, seriedad en las acciones, equilibrio fiscal y sentido de pertenencia para llegar a todos los entrerrianos con políticas sociales y universales fueron algunos de los temas en los que el mandatario puso énfasis para darle continuidad a su gobierno al cumplir la mitad de su mandato. Pero también habló de lo hecho y destacó los logros alcanzados en estos dos años de gestión a pesar de tener que atravesar momentos complicados y reafirmó la identidad propia de su gobierno.





"Cumplimos nuestras obligaciones con mucho esfuerzo a pesar de los momentos difíciles y de incertidumbre que tuvimos que atravesar y fuimos resolviéndolo. Afianzamos las políticas universales, no recortamos programas sociales y en algunos casos los aumentamos, como fue con las partidas de comedores escolares", enumeró el mandatario al hablar ante sus colaboradores a quienes les pidió "el máximo esfuerzo para continuar en esta tarea, con objetivos comunes y en equipo ante la gran posibilidad que se nos presenta de transformar a nuestra provincia".





Expuso también los avances dados en políticas de niñez y familia y en la lucha contra violencia de género, y dijo que ello se hizo "no solo con el discurso, con buenas ideas y buenos propósitos sino también con la asignación de recursos".





Mencionó la apuesta en el área de salud y dijo que en este sector no sólo no se recortaron programas que estaban en marcha sino que además se continuaron otros que no tuvieron continuidad a nivel nacional, afrontándolo con recursos propios, en un marco de equilibrio y de control del gasto público.





"Hicimos un fuerte control del gasto. Pero no lo hicimos a costa de los trabajadores ni a costa de los programas sociales y sanitarios que tiene la provincia, porque somos un gobierno que tiene una profunda identidad de justicia social. Y los resultados están en todo lo que hicimos, en las acciones que hemos desarrollado donde se demuestra el sentido de pertenencia y de dónde venimos", indicó Bordet.





También enumeró lo realizado en educación y en obras públicas, con obras viales, energéticas, con la refacción y construcción de edificios escolares y con el incremento en la cantidad de escuelas Nina, siempre con el objetivo de "mejorar la calidad educativa en la provincia". Destacó asimismo la continuidad de obras viales con recursos propios tras caerse los convenios con la Nación que aportaba el financiamiento.





"Falta mucho por hacer pero tenemos un rumbo claro y definido y seguimos gobernando con transparencia y equilibrio fiscal", remarcó Bordet y reiteró que no achicará ningún programa social en este camino de trabajo bajo "nuestra propia identidad política". Por último, instó a los funcionarios a seguir trabajando y poner el máximo esfuerzo para "alcanzar los objetivos que son comunes ante la gran posibilidad que tenemos de transformar la provincia".





En la reunión hubo también explicaciones de ministros y funcionarios sobre diferentes temas. Entre ellos, el ministro de Economía, Hugo Ballay, hizo una exposición sobre el contenido de la reforma tributaria que en estos días tendrá tratamiento en la legislatura provincial.





También se habló de la temporada turística estival en la provincia que se aproxima, del lanzamiento del programa Verano Seguro que se hará este jueves en Ceibas con la presencia del gobernador, mientras que la secretaria de Turismo, Carolina Gaillard, brindó detalles del lanzamiento de la temporada turística que se realizará el miércoles en Buenos Aires, también encabezada por Bordet. (APFDigital)