Bordet consideró que se debe trabajar para darle respuestas a la población

Tras saludar a los presentes por el aniversario de la comunidad, el gobernador afirmó: “Las ciudades generan identidades, y vaya si aquí en Libertador San Martín hay una identidad que caracteriza la pujanza, el progreso, la fe de sus vecinos y por eso no es casualidad que en estos 122 años hayan pasado tantas cosas buenas aquí en Libertador San Martín, pero también situaciones como las del incendio que ocurrió en febrero de 2016”.

Sobre ese hecho recordó que como gobernador la primera vez que visitó oficialmente la localidad estuvo con Casali conversando. “Ya había pasado el incendio y me quedó grabado en ese momento la tenacidad, la voluntad, la vocación de poder reconstruir el edificio de la Municipalidad”, aseguró.

“Veía la fachada completamente diferente y magnífica, y pensaba que los edificios son continentes y este es un hermoso continente que alberga también un contenido y ese contenido son quienes aquí trabajan, desde el intendente hasta los empleados que desarrollan habitualmente sus actividades”, afirmó.

Y prosiguió: “Un buen continente es necesario para que el contenido pueda encontrar las condiciones apropiadas, adecuadas para dar lo mejor de sí a la comunidad y a mí no me cabe ninguna duda de que va a ser así, porque esa vocación del intendente ha quedado plasmada, no solo en esta obra, sino en otras que hemos emprendido en conjunto con la Provincia”. Trajo a colación entonces “la obra de desagües pluviales que era tan necesaria para la localidad y también en muchas otras más”.

Reconstrucción

Por su parte, el intendente Casali agradeció la visita del gobernador, y recordó que un 26 de septiembre de 1898 se tomó la decisión de un grupo de la zona, de avanzar en un colegio que hoy es universidad; 10 años después se fundó un sanatorio que es hoy el Sanatorio Adventista del Plata, que son las dos principales fuentes de trabajo e ingreso de la localidad.

Más adelante, indicó que hacia 1971 se organizó el municipio, que hasta esa fecha no había organización municipal, y en 1975 “se consigue la propiedad que era un viejo almacén”. Trajo a colación las distintas refacciones que tuvo el edificio desde ese entonces y que en febrero de 2016 se tuvo lamentablemente el siniestro: “Lamentamos pero puedo decir que nos dio ese empujón para tener lo que tenemos hoy”.

Al referirse al aniversario de la localidad, y dirigiéndose a los vecinos dijo: “Quiero que en este aniversario de 122 años nos autoregalemos este edificio, esta es la casa de todos ustedes, es nuestra casa, es del pueblo”.

“En esta reconstrucción hemos recuperado una vieja frase que es fe, esperanza y amor, que nos caracteriza en Libertador San Martín”, completó.

Asistieron ministros del gabinete provincial y funcionarios.