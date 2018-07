¡Grande, Diego! Maradona explicó cómo está y qué le pasó

"Quiero contarles que estoy bien, que no estoy ni estuve internado. En el entretiempo del partido con Nigeria me dol铆a mucho la nuca y sufr铆 una descompensaci贸n. Me revis贸 un m茅dico y me recomend贸 que me fuera a casa antes del segundo tiempo, pero yo quise quedarme porque nos est谩bamos jugando todo. 驴C贸mo me iba a ir?", se帽al贸 Maradona en su cuenta de Instagram.





"Les mando un beso a todos, perd贸n por el susto y gracias por el aguante, 隆hay Diego para rato!", a帽adi贸 el ex futbolista y entrenador de 57 a帽os.





Maradona viaj贸 a San Petersburgo para presenciar en directo el choque frente a Nigeria y, desde el comienzo, se convirti贸 en protagonista.





diego1.jpg







El ex astro sufri贸 a su manera el triunfo de los suyos, alternando baile con una seguidora rival, celebraci贸n euf贸rica, l谩nguida siesta y gesto obsceno con ambos dedos mayores dirigidos a las c谩maras de televisi贸n para festejar el tanto victorioso de Marcos Rojo.









Embed Ni voy a poner la foto porque no me gusta, pero para que despu茅s de leer esto te sientas un forro por decir que se estaba quedando dormido! pic.twitter.com/bwwsJBEfgv 鈥 Dalma Maradona (@dalmaradona) 27 de junio de 2018



Las hijas de 10 tambi茅n lo salieron a bancar