Bancos volvieron a atender al público, pero con turnos online

Las entidades bancarias abrirán hoy de 10 a 17 horas al público y empresas en general para realizar trámites presenciales, y sólo harán pagos por caja a jubilados y pensionados que no posean tarjeta de débito, según terminación de DNI.

El Banco Central dispuso que esa gestión deberá hacerse mediante home banking, y que el cliente recibirá por mail el turno asignado por el banco.

Según el Central, ese mail le servirá para poder circular ese día entre su hogar y la sucursal correspondiente. La autoridad monetaria advirtió que las entidades “deberán continuar sujetándose a un estricto cumplimiento de las normas sanitarias para preservar la salud de los clientes y trabajadores bancarios y no bancarios”. Y que tendrán que garantizar “la provisión a los trabajadores de todo elemento sanitario y de limpieza para poder desarrollar su tarea y el cumplimiento de las distancias interpersonales de seguridad estipuladas por la autoridad sanitaria”.

El BCRA resolvió que las casas de cambio “continuarán impedidos de abrir sus sucursales para la atención al público, sin perjuicio de que podrán continuar operando en el mercado cambiario entre ellas, con entidades financieras y con clientes en forma remota”.

Quienes necesiten extraer dinero y no se encuentren dentro de las excepciones mencionadas, deberán hacerlo en cajeros o puntos de extracción extrabancarios como algunos supermercados y farmacias. Como medida adicional y dado que muchas personas deberán cobrar sus sueldos en el cajero, el Central dispuso ayer elevar el límite de extracción a, como mínimo, 15.000 pesos en cualquier banco, con independencia de si se es cliente o no del banco en el que decide extraer. Además, hasta el 30 de junio no se cobrarán comisiones ni cargos por usar un cajero que es de otro banco o red de pago.

La mayoría de los casos están siendo cargados únicamente con pesos. El Banco Central insistió el último día hábil de la semana pasada en señalar: “Los bancos deben garantizar la disponibilidad de billetes en los cajeros automáticos. Las entidades financieras disponen de los billetes necesarios para garantizar la recarga de los cajeros automáticos con efectivo suficiente y atender la demanda tanto durante el fin de semana largo de Semana Santa como en los días siguientes”, puntualizó en un comunicado la autoridad monetaria. Renegociación inminente El presidente Alberto Fernández anunció ayer en declaraciones periodísticas que en los próximos Error.

En el Gobierno pretenden que las imágenes de la aglomeración sean solo un recuerdo a partir de hoy. días el Gobierno hará una oferta “que se pueda cumplir y sostenible” para el pago de la deuda externa en dólares y ratificó que no va a haber ningún tipo de reestructuración para el segmento en pesos. “El coronavirus afecta la renegociación de la deuda, como afecta a toda la economía global. La negociación va bien.

En los próximos días haremos la oferta. A mí no me gusta mentir, tampoco me gusta mentirles a los acreedores. Lo que vamos a firmar es algo que podamos cumplir como gobierno y como país”, sostuvo en la segunda parte de la entrevista que brindó al canal NetTV. “No quiero comprometerme a firmar algo incumplible. Vamos a hacer una oferta que pueda sostenerse en el tiempo. Una oferta que sepamos que vamos a poder cumplir, conociendo la situación en que va a quedar Argentina después del coronavirus”, insistió. Fernández advirtió: “Voy a ser todo lo exigente que haga falta para que pueda pagarse. Lo que no va a haber es ningún tipo de reestructuración de la deuda en pesos. Vamos a cumplir con la deuda en pesos porque es con gente que confió en la moneda argentina”.

Consultado acerca de si esa sustentabilidad requiere una quita mayor que cuando no había coronavirus, respondió, “sí, podríamos decirlo”, pero inmediatamente aclaró que esa mayor exigencia se puede expresar de diferentes modos. Se puede expresar en quitas o se puede expresar en tiempos”, indicó apelando a ejemplos de otros países.