Banco de recursos: Filmstock supera las expectativas

Esto lo saben bien los youtubers y los educadores que se percataron del desafío en nuestros días de encontrar imágenes, músicas y efectos adecuados.

Afortunadamente, este obstáculo puede ser sorteado gracias a los recursos ofrecidos por Filmstock y el programa para editar videos gratis de Filmora Wondershare. En su vasta biblioteca podrás encontrar plantillas de videos, elementos, músicas, efectos y mucho más para producir un video espectacular que va a dejar sin aliento a tu audiencia. De esto mucho más vamos a hablar en el artículo de hoy.

filmstock 1.jpg

¿Qué es Filmstock?

Tal como te contamos anteriormente, Filmstock es un recurso de video creado por Filmora de Wondershare para ofrecer a los productores de contenidos todas aquellas herramientas y funcionalidades necesarias para la creación de un videoclip de elevada calidad capaz de captar la atención del público.

Acceder a músicas, sonidos, imágenes de alta resolución, transiciones y efectos ya no es un problema. Con un par de clics podrás utilizar cada uno de estos recursos y otros más para producir el video que tanto deseas y ganar la admiración de la audiencia.

Echando una vista a la biblioteca y al catálogo de Filmostock te darás cuenta tú mismo que las posibilidades de edición de video con estas herramientas son infinitas. En una sola plataforma tendrás acceso a más de 150.000 recursos creativos, más de 200 efectos visuales profesionales de uso intuitivo, 1000 de plantillas de videos preestablecidas y más de 150 efectos para retratos que llevarán tu trabajo a otro nivel.

Con Filmstock y el editor de video gratis Filmora no hay limitaciones creativas y podrás decir adiós al bloqueo del artista. Lo único que debes hacer es dejarte inspirar por los miles recursos que tienes a tu alcance y listo. Editar tu video para YouTube o para tu clase universitaria se convertirá en una de las tareas más fáciles de hacer.

filmstock 2.jpg

¿Por qué utilizar Filmstock?

Ahora bien, estamos seguros de que debes estar preguntándote por qué es tan importante usar Filmstock y cuáles son las ventajas que se obtienen.

Al respecto, tenemos que señalar que editar videos con los recursos disponibles en Filmstock hace que la tarea sea mucho más fácil de llevar a cabo, sobre todo porque en una única plataforma puedes encontrar todo lo que necesitan para inspirarte.

De todos modos, para que entiendas mejor los increíbles beneficios que puede ofrecerte Filmstock te lo vamos a presentar a continuación uno por uno con lujo de detalles para que no te quede duda de las oportunidades únicas que brinda esta biblioteca de recursos.

Las ventajas para los youtubers

*Acceso a recursos de alta calidad. No nos vamos a cansar de decirlo. Con Filmstock es posible tener el acceso en un único lugar a miles de recursos, entre los cuales fotos, plantillas, animaciones y transiciones de calidad profesional cuya aplicación es muy fácil de llevar a cabo. De hecho, si comparamos Filmstock con otros programas para editar videos similares, esta plataforma pone a completa disposición del usuario un catálogo completo de herramientas y funcionalidades que se necesitan para la creación de un clip de alto impacto en poco tiempo.

*Ahorro de tiempo. Otra gran ventaja de Filmstock tiene que ver con el ahorro de tiempo precioso que puedes dedicar a otras tareas. En este sentido, como hemos mencionado antes, con esta biblioteca el creador de contenido puede ganar tiempo, ya que en una única plataforma puede tener a su alcance todos los recursos que son necesarios para la creación del video deseado.

*Encontrar plantillas, músicas, efectos y transiciones es mucho más sencillo gracias también a la interfaz de la plataforma desarrollada por Wondershare que mantiene organizado los recursos en función de las necesidades del usuario.

*Edición de vídeos sin esfuerzo. Por último, no podemos no mencionar el hecho que, el usar los recursos integrados en Filmstock, permite crear videos profesionales de elevada calidad que no dejan de sorprender a la audiencia, inclusive si eres un principiante en el campo.

Las ventajas para los educadores online

*Posibilidad de crear materiales didácticos visualmente atractivos. Editar video con Filmstock permite a los educadores preparar material didáctico que cautiva a los estudiantes, logrando llamar y mantener su atención durante toda la hora de clase.

Efectivamente, en la sección de educación, Filmstock pone a disposición de los profesores y maestros miles de recursos creados específicamente para facilitar la edición de videos educativos de calidad que sean capaces de estimular las actividades durante la lección.

*Posibilidad de personalizar el contenido. Además, otro beneficio importante que debería tener en cuenta un profesor a la hora de decidir si conviene usar Filmstock es el elevado grado de personalización que ofrece la plataforma. ¿Qué queremos decir? Simplemente que, con las plantillas, los efectos y las animaciones que puede encontrar disponible en el catálogo de Filmstock, es posible personalizar el clip según los gustos personales, proporcionando la información que se necesita.

filmstock 3.jpg

¿Cómo funciona Filmstock?

El funcionamiento de Filmstock è bastante sencillo. Ante todo, debes crear una cuenta en línea y registrarte en la plataforma. Cuando hayas finalizado con la registración podrás acceder al catálogo y buscar los recursos que estás necesitando para tu proyecto. Los efectos para el programa para editar videos gratis Filmora se descargan automáticamente en el editor de Wondershare, mientras que los demás recursos quedarán guardados en tu PC.

Listo, siguiendo estos simples pasos podrás utilizar los efectos que más te gustan en tiempos récords.

Por ejemplo, podrás usar plantillas para crear videos en donde capturar tus recuerdos especiales, usar efectos creados especialmente para adaptarse a las redes sociales como Instagram, usar recursos para producción de videos estilo cinematográfico o para preparar videos educativos de todo tipo.

Conclusión

En definitiva, Filmstock se ha convertido en una herramienta esencial para todos los youtubers y educadores que necesitan crear videos espectaculares capaces de llamar la atención de la audiencia o de los estudiantes en un abrir y cerrar de ojos. En esta tienda de efectos podrás encontrar animaciones, transiciones, plantillas, música, sonido y mucho para mejorar los videos y llevarlos a otro nivel, ahorrando tiempo y obteniendo resultados profesionales personalizados a tu gusto.

Entonces, ¿qué estás esperando? Dale una oportunidad a Filmstock y prueba la gran variedad de recursos que puede ofrecerte. Verás que no te vas a arrepentir.

filmstock 2.jpg