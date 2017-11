Atrapan a un republicano "anti-gay" teniendo sexo con un hombre en su oficina

El senador, que en su campaña se mostró en contra de los derechos de los homosexuales, fue sorprendido en pleno acto sexual con otro hombre por una de sus empleadas y debió renunciar a su cargo en medio del escándalo.

Wes Goodman, de 33 años, admitió haber tenido sexo consentido con otro hombre en su oficina, en Ohio, Estados Unidos, luego de ser sorprendido por una de sus empleadas.

Goodman, un representante republicano que se encontraba en su primer mandato, había llegado al poder como senador gracias a su campaña política donde constantemente se mostraba en contra de los derechos de los homosexuales y a favor del "matrimonio natural", entre un hombre y una mujer.





El político, que se encargó de eliminar todas sus cuentas en las redes sociales por los constantes insultos, dijo: "lamento mucho la elección de mis acciones que hoy en día no me permiten continuar en mi cargo. Para todos aquellos que he defraudado, lo siento mucho".