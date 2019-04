Arrastró a un policía 80 metros para eludir un control de tránsito copy

Un automovilista que intentó eludir un control de tránsito en la ruta nacional 12, a la altura de la localidad entrerriana de Rosario del Tala, arrastró unos 80 metros con su vehículo a uno de los policías que dieron la voz de alto. Fue detenido y no solo no tenía licencia de conducir sino que el coche que manejaba no era de su propiedad.

El incidente se registró en el nudo vial que forman el cruce de la ruta nacional 12 y las provinciales 6 y 39. En ese lugar hay un Puesto Caminero que se encarga de realizar controles de rutina a los vehículos. Fue ahí, cuando los agentes intentaron detener al conductor, éste aceleró y en su intento de huida atropelló al sargento Nicolás Würtz.

El suboficial, se había parado frente al vehiculo con la intención de pararlo, recibió el topetazo frontal del coche y quedó colgado del lado izquierdo. En esa posición fue empujado por el automóvil hasta que detuvo su marcha. Pese al fuerte impacto y la peligrosa situación que le tocó vivir, el policía sufrió heridas leves y está fuera de peligro.