Árbitro lleva a mediación penal a un jugador que lo golpeó

Según consta en la denuncia realizada en la comisaría 13 un jugador (está identificado con nombre y apellido) de la Agrupación YPF lo golpeó en el rostro cuando transcurrían 13 minutos del primer tiempo. El joven árbitro sufrió perdidas de piezas dentales, daños en su maxilar superior y en el ojo izquierdo.

Este jueves se realizó la presentación en tribunales para la Mediación Penal. Ahora el jugador denunciado será citado y junto a un abogado será comunicado de la causa que marcha en su contra.

UNO habló con Miltón Peroni, quien hace 13 años es árbitro en la Liga Amistad. Muy angustiado, Peroni contó lo sucedido durante un partido de fútbol que supuestamente se celebra para que los equipos vayan a disfrutar de un fin de semana distinto. "Hicimos la denuncia en la comisaría de la jurisdicción. Esto no puede quedar así. Yo no puedo trabajar y vivo de changas", resaltó Peroni.

"YPF ganaba 1 a 0. A los 13 minutos del primer tiempo yo cobro una falta para YPF. El jugador golpeado se para e insulta al rival y por eso le sacó amarilla. Y me dice 'a mi me sacas amarilla y al otro no', y le explico que no era falta para amarrilla. Entonces se enoja y me empuja. Viene el 9 y me empuja y ya tenía amarrilla entonces le sacó la roja. Cuando estoy anotando me pega (identifica al agresor) y caigo. Quedó tirado. Me rompió toda la prótesis dental", detalló el árbitro.

"La liga me dijo que lo denuncie. Que me haga ver con el médico. Yo quiero solucionar mi tema bucal y las secuelas en el ojo. Me complico el trabajo. Yo hago changas", precisó Peroni, quien aseguró que "nadie de la Agrupación YPF me pidió disculpa, menos el agresor".

"No había ninguna situación que ameritara un enojo. No son comunes los hechos de violencia en esta liga. Los partidos se complican en el segundo tiempo, pero no en el primero. El árbitro o línea siempre tienen la culpa. Ellos (por los jugadores) se equivocan en los pases y nosotros en algunos fallos pero son cosas que pueden suceder", mencionó.

El abogado defensor Boris Cohen habló con UNO y aseguró que este jueves se notificó a Peroni de los términos de la Mediación. En ese sentido detalló que ahora el agresor será citado para expresar su consentimiento o negativa de participar. "Si el agresor no se ajusta llevaremos la causa a la fiscalía para que continúe el proceso penal y la acción civil", detalló el abogado.

"Vamos a reclamar el daño que ha sufrido. Sufrió una fractura en el maxilar. Vamos a evaluar el daño provocado. Golpear a una persona tiene sus consecuencias. Las agresiones en el ámbito deportivo se pagan, no son gratuitas", detalló el abogado.

Arbitro golpeado 2.jpg Gentileza Liga Amistad Paraná

La violencia que se repite

El nivel de agresión que hay en algunas ligas independiente es preocupante. Según los propios protagonistas esto va de la mano de las leves sanciones que se aplican.

Muchas veces las sanciones no son severas, porque los certámenes tienen un fin recaudatorio y expulsar a un equipo por una lesión grave o por agresiones a los árbitros o amenazas implica para los organizadores perder plata.

En los últimos tiempos hubo jugadores en algunos torneos que han concurridos armados a jugar al fútbol y han amenazados a rivales. ¿Qué sanción recibieron? Ninguna.

Además al no existir ningún tipo de control global, los jugadores que provocan graves lesiones o jugadores que golpean a los árbitros se van a otras ligas y siguen jugando sin problemas.

Desde hace algunos años el espíritu de amistad de los torneos se fue devaluando y hoy es muy común conocer que en tal torneo hubo incidentes.