Andrés D'Alessandro se ilusiona con llegar a River

En primer lugar, el Cabezón, que colgó los botines hace algunos meses, se refirió a la posibilidad de que su ex compañero de la cantera de River asuma como el reemplazante del Muñeco: “Me pone contento si deciden que Demichelis sea el técnico”.

Acto seguido, al ser consultado en TyC Sports por la posibilidad de acompañarlo como ayudante en el corralito, D'Alessandro no dudó un segundo y expresó: “Me encantaría formar parte del cuerpo técnico de Demichelis. Ayer mis amigos me llamaban y me preguntaban".

Andrés D´ Alessandro, sobre Demichelis y la posibilidad de que sea DT de River

"Nos criamos juntos en el club, creo que puede llegar a ser el entrenador y todo indica que lo va a hacer. Se lo merece porque se preparó, estudio. Es una posibilidad muy linda para un ex jugador que hoy es técnico. no es fácil, la vara está alta, pero el hincha lo va entender y le va a dar tiempo", sostuvo.

Mas allá de deseo, lo cierto es que D'Alessandro dejó en claro que todavía no tiene definido que hará con su futuro luego de haberse retirado del fútbol. "No tengo decidido que voy a hacer todavía. Estudio y me interiorizo. Pero para para ser mánager o técnico se necesita conocimiento y aprender, más allá del plus de haber jugado al fútbol. Me gusta mucho el tema de gestión deportiva, de gestionar grupos".

¡Ilusiona a River! El posteo de la hermana de Demichelis en medio de su posible arribo

Mientras Demichelis continúa siendo el principal apuntado por la dirigencia de River para convertirse en el sucesor de Gallardo como entrenador, la hermana del exfutbolista del Millonario hizo un posteo en Instagram recordando el paso del zaguero por el club que ilusiona a los hinchas con su llegada.

¿Con quién aparece en la imagen? Justamente con D'Alessandro. Georgina, la familiar del exjugador surgido en La Banda y de paso por la Selección Argentina, reposteó una historia en la red social en la que se ve a Demichelis sentado en el banco de suplentes durante su etapa en River, secundado por el Cabezón y por Franco Costanzo. Además, también aparece otro ícono del club como Cristian Ledesma.