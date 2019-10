Alberto Fernández: "Vamos a enfrentar un tiempo complejo"

El presidente electo Alberto Fernández afirmó hoy que “vamos a enfrentar un tiempo complejo” y llamó a “garantizar derechos y volver a poner en marcha la Argentina en un escenario de alto endeudamiento, que condenó a la pobreza a muchos argentinos”, al participar de la asunción del gobernador Juan Manzur en Tucumán.

En ese marco, Fernández destacó que el 10 de diciembre “empieza una Argentina gobernada por un presidente y 24 gobernadores”, y exhortó a “ponernos de pie y ser el país federal que todavía no se construyó”.

Por otra parte, Fernández señaló que “hay instituciones básicas que no están funcionando todo lo bien que se necesita” e hizo foco en la necesidad de recuperar los derechos laborales, la salud y la educación pública: “Hace cuatro años que insisten en que para que la Argentina progrese hay que quitar esos derechos. No conozco ninguna sociedad que se haga fuerte perdiendo derechos”, enfatizó.

“El mayor daño que hicieron fue condenar a la pobreza a cuatro de cada diez argentinos, a uno de cada dos chicos menores de 14 años", sentenció el presidente electo ante un nutrido auditorio en el teatro Mercedes Sosa de la capital tucumana.

Fernández dejó otros conceptos importantes durante su alocución:

* "Soy un hombre que se educó en la universidad pública y donde enseño, veo al director de la UBA, donde yo estudié, un día en Córdoba, la reforma universitaria abrió las puertas para que la universidad sea conducida por el conjunto de la comunidad universitaria y un día llegó Perón y la hizo gratuita a esa universidad y los hijos de los trabajadores pudieron acceder al estudio".

ferdezalb.jpg Telam

* "Tenemos que garantizar a nuestro chicos el acceso al estudio y al conocimiento en un mundo que cada vez exige más y tenemos que recuperar la salud pública. Juan sabe de esto y veo a Gines que me enseña mucho todavía".

* "De repente, dijeron que había que arancelar los hospitales para nuestros hermanos de países limítrofes. Hay que recuperar eso, porque cuando hablo de la salud, podría sumarle a esos que nos hizo tan distinto, como son los derechos al trabajo.

* "Si algo nos hizo distintos en América Latina es que garantizamos el derecho a los que trabajan , a la salud pública, y de repente, vienen insistiendo en quitar esos derechos. No conozco ninguna sociedad que se haga fuerte perdiendo sus derechos".

* "No conozco una Argentina que progrese si no le da educación a sus chicos, sin o paga como debe a sus docentes. No conozco una Argentina que progrese con hospitales sin insumos, ni sueldos dignos a sus médicos".

ferdez000.jpg Telam

* "Aquellos que el Estado nacional abandonó si no fue más grave es porque existieron intendentes, gobernadores e intendentes que fueron en socorro de esos pobres".

* "Garantizar al chico que nace la alimentación adecuada en los primeros 1.000 días".