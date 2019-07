Alberto Fernandez admitió que Cristina dejó tres problemas

El candidato a presidente por el Frente Todos, Alberto Fernández, reconoció que la exmandataria nacional Cristina Fernández dejó tres problemas al cabo de su mandato "déficit fiscal, inflación y el cepo" y aseguró que el gobierno de Mauricio Macri no pudo resolver ninguno a favor del bienestar de los argentinos.

En declaraciones a Canal 9, Fernandez aseguró que "Cristina dejó tres problemas: déficit fiscal, inflación y el cepo", y señaló que "el cepo trató de resolver un problema recurrente de la Argentina, que es cuando el país se queda sin dólares y entonces necesita contener la situación, por ejemplo, para poder pagar las importaciones".

Asimismo, destacó la necesidad de devolverle al salario la capacidad de compra. "Hay que volver a liberar las paritarias, liberar la discusión de cuánto tiene que ganar un argentino", enfatizó el compañero de fórmula de la expresideneta", y agregó: "En doce años de Néstor y Cristina el salario real creció un 19 por ciento, en tres años de Macri cayó el 20 por ciento"

Por otra parte, señaló que "no esperaba para nada ser candidato a presidente", como estaba empecinado en la unidad de todo el peronismo, objetivo que cumplí, yo me había autoexcluido como candidato porque no quería que nadie pensara que convocaba a la unidad en favor mío".

Fernández, que ayer se reunió con los jefes comunales, el precandidato a gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y el postulante a diputado nacional, Sergio Massa, descartó hoy la posibilidad de que haya un corte de boleta en la provincia de Buenos Aires que redunde en beneficio de María Eugenia Vidal.

"Los intendentes no juegan con la tijera, porque eso es jugar con la gente", afirmó el postulante a la presidencia, y añadió: "El oficialismo tiene una la clara intención de evitar el corte de boleta entre el presidente (Mauricio) Macri y Vidal", mientras que "en el Frente de Todos es al revés, porque estamos bien sólidos".