Aguas Abiertas: se corre la Maratón Kids

La meta es que la prueba permanezca en el tiempo para que el semillero de esta especialidad pueda crecer con el paso del tiempo. “La idea es empezar a iniciarlos en lo que es las aguas abiertas y que los mismos entrenadores incentiven a los chicos para que no le tengan miedo, pero si respeto al rio. La meta es que el día de mañana podamos tener más nadadores representando, no sólo a la ciudad, sino a la provincia de Entre Ríos en las distintas competencias de aguas abiertas”.

La seguridad es un tema por la edad de los participantes. Según Solioz está garantizada. “Yo no entreno a estos chicos, pero calculo que cada entrenador les debe estar aconsejando y orientándolos en los entrenamientos. Seguro que hay muchas charlas para las recomendaciones necesarias. Nosotros como organizadores ponemos un bote por cada uno de los chicos y le exigimos que vayan con un a boya de seguridad y torpedo. La seguridad debe ser plena porque no hay que olvidarse que son chicos y la idea de esta prueba es que la pasen bien”, aseveró y agregó: “Los chicos van a saber por donde nadar porque para eso está la embarcación. Para todos ellos son los ojos del nadador, son lo que te guían y te llevan por el mejor lugar posible. Luego la recomendación que traten de disfrutarlo, que se sientan seguro y que no lo vean como una competencia. Que se acompañen entre todos y eso es lo más lindo y lo que los llevará hasta la meta”.

Además de porte este evento será solidario. “Más allá del evento deportivo la idea también es que ellos y sus familiares traten de colabora con alimentos y esas cuestiones como para poder acercar a los merenderos. Lo que se pueda juntar será destinado allí. Es nuestra primera edición y la hacemos solidaria”.

Hoy trabajar en las bases de las aguas abiertas es totalmente necesario porque los exponentes paranaenses son pocos y cada vez menos. “Es muy necesario. Imaginate que el 13 de noviembre se va a disputar la Santa Fe-Coronda y en Paraná tenemos solo dos representantes, uno es Santiago Boviez y el otro Santiago Petrucci, muy pocos. Y las razones son varias, hay chicos que no les gusta el río o la mayoría termina la secundaria y decide no seguir más en el deporte para seguir estudiantes, en fin. Igualmente a estos chiquitos si les gusta el río el día de mañana pueden llegar a ser el futuro”.

Respecto del incentivo, Andrés sostuvo. “El incentivo para estos chicos son todas estas pruebas, invitarlos a participar, a ayudar y a colaborar para que le empiecen a agarrar el gusto a las aguas abiertas. También los entrenadores deben llevarlos al río, ese es el incentivo, ir codeándose con distintas competencias para luego sí poder sr parte de un circuito mundial o las competencias nacionales que hay varias y buenas”.